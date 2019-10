Indre : un jeune conducteur, titulaire du permis depuis moins de 3 ans, contrôlé à...170 km/h au lieu de 110 !

Châteauroux, France

Les gendarmes de l'Indre étaient de nouveau sur le bord des routes du département ce week-end pour de nouveaux contrôles de vitesse notamment. Et une nouvelle fois, de nombreux automobilistes ont été verbalisés. Sur l'autoroute A20, un jeune conducteur a été contrôlé à 170 km/h au lieu de 110 km/h sur la vitesse maxi pour les titulaires du permis de conduire depuis moins de 3 ans. Son permis lui a été retiré sur le champ.

Sur la commune de Saint-Marcel , un conducteur a été "flashé" lui à 130 km/h au lieu de 80 et un troisième, contrôlé à 133 km/h au lieu de 80 à Parnac. Les géndarmes du département ont également verbalisé 9 autres excès de vitesse de plus de 40 km/h et de moins de 50 km/h.

Les gendarmes ont aussi dréssé des procès-verbaux pour deux conduites sous l'empire d'un état alcoolique et quatre sous l'emprise de produits stupéfiants à Mouhet et Valençay. Un automobiliste a également été contrôlé pour conduite sans permis.