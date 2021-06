Indre : une grave collision entre une moto et une voiture à Saint-Maur

C'est au croisement entre deux routes sur la commune de Saint-Maur que l'accident s'est produit. Peu avant 20h15, une voiture et une moto se sont violemment percutées au carrefour entre la départementale 920 et la départementale 20. Les circonstances sont encore très floues mais les deux conducteurs sont blessés. Un homme de 20 ans a été pris en charge en urgence absolue et dans un état grave par les pompiers de l'Indre. En face, une femme de 19 ans a également été secourue mais elle est plus légèrement blessée.

Tous les deux ont été transportés à l'hôpital de Châteauroux.