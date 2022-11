Indre : un surveillant de la prison de Saint-Maur agressé par un détenu

Une quatrième agression en quatre mois, dénoncent les syndicats. Jeudi 17 novembre, un détenu s'en est pris à prend à un surveillant de la centrale de Saint-Maur. Il lui a assené un coup de poing en plein visage.

"À la réintégration des détenus, après leurs activités, le détenu concerné a voulu aller voir un autre détenu, le collègue a refusé et il s'est fait agressé", raconte Frédéric Chauvet, secrétaire général adjoint de l'Union régionale UFAP UNSA justice. Il est également 1er surveillant à la centrale de Saint-Maur.

La victime souffre d'un traumatisme crânien, a le visage tuméfié et un hématome sous-dural. "C'est la quatrième agression en quatre mois, ajoute le syndicaliste. Alors qu'on n'est pas habitué à avoir des agressions aussi régulières sur ce type d'établissements, où on accueille des détenus de longue peine".

"On a des profils de détenus de plus en plus violents, de plus en plus réfractaires à l'ordre, qui peuvent être très impulsifs, ajoute-t-il. C'est la grosse problématique de la prison, ce n'est pas propre à la centrale de Saint-Maur. Il réclame des moyens supplémentaires : "Il faudrait pouvoir doubler le nombre de surveillants à tous les étages et de ne jamais travailler seul face à des détenus".