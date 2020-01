Indre : un trentenaire décède lors d'un tournoi de tennis à Luçay-le-Mâle

Des pompiers de Luçay-le-Mâle et d'Ecueillé ont tenté, en vain, de ranimer le trentenaire

Luçay-le-Mâle, France

Samedi 11 janvier en milieu d'après-midi, un homme de 39 ans a succombé à un malaise cardiaque alors qu'il disputait un tournoi de tennis avec son club, au gymnase de Luçay-le-Mâle. Sur place, malgré l'intervention des pompiers et du Samu, les secours n'ont pas pu le réanimer.

Le trentenaire était aussi correspondant pour La Nouvelle République, et suivait "avec une grande compétence, la vie des clubs sportifs pour le canton d'Issoudun", écrivent ce matin nos confrères. Très impliqué dans la vie locale, il était connu "comme un bénévole actif et très accompli" dans ses deux clubs de sport, le TC Issoudun et le CTT Déols.

France Bleu Berry adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de David Boitard, ainsi qu'à la rédaction de la Nouvelle République.