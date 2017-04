Indre : une Atsem escroque son frère malvoyant et dépense 29.000 euros en ligne

Une femme de 38 ans a été condamnée à six mois de prison avec sursis au tribunal correctionnel de Châteauroux, mercredi 5 avril. Elle a abusé de la confiance de son frère pendant près de trois ans.

Ils sont tous les deux chez leurs parents, fin 2012, quand cette femme a l'idée de fouiller dans la sacoche de son frère malvoyant et de noter les codes de sécurité de sa carte bancaire.

29.000 euros détournés en deux ans et demi

Un geste qu’elle ne s’explique pas mais dont elle va faire usage pendant près de trois ans, de janvier 2013 à juillet 2015. Elle passe des commandes sur des sites de ventes en ligne, au moins 15 sur LaRedoute.fr, elle achète ses courses au drive du supermarché E. Leclerc, achète des produits sur CDiscount et fait le plein de musique sur iTunes – même si elle assure au président du tribunal qu’elle ne sait pas ce que c’est.

"12.000 euros en 2013, 10.000 euros en 2014, 7.000 euros en 2015", liste l’assesseur du tribunal correctionnel de Châteauroux. "29.000 euros, c’est un préjudice important", estime la procureure qui s’est saisie de l’affaire.

En 2015, le frère finit par s'apercevoir qu'il y a des trous sur son compte bancaire. Il bloque sa carte et porte plainte. "Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là" , confie la trentenaire au tribunal. Elle a été identifiée parce qu'elle utilisait sa propre carte de fidélité à E. Leclerc pour cumuler des points.

D’ailleurs, le supermarché porte plainte dans la foulée, plus de 900 euros de commandes alimentaires ne pouvant plus être payées.

Une condamnation "symbolique"

Depuis 2 ans, le frère ne parle plus à sa sœur, qui n’a pas cherché à le rembourser. L'ATSEM dit qu'elle est malheureuse. "On a tous envie de choses qu'on ne peut pas avoir, on n'en arrive pas tous là", réplique la procureure.

Le tribunal ne la condamne qu'à six mois de prison avec sursis, une peine "symbolique". Clément, il décide que ce ne sera pas inscrit à son casier judiciaire. Cela ne devrait pas avoir d’impact sur son métier - les Atsem, puisqu’elles travaillent avec des enfants, devant conserver un casier judiciaire vierge.

Le frère ne s'étant pas porté partie civile, le tribunal n'a pas obligé la trentenaire à le rembourser, "mais ça ne vous empêche pas de le faire", conclut le président.