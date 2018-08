Buzançais, France

IFB Refractories est installée à Buzançais dans l'Indre depuis 1958. Au moins. Avant, les archives ont été perdues. Mais depuis toutes ces années elle fabrique des briques réfractaires conçues pour l'isolation. On les utilise notamment pour construire des fours en céramique et ce n'est pas une niche de l'industrie, loin de là. Son dernier chiffre d'affaires grimpe à plus de 5 millions d'euros.

Labellisée "Entreprise du Patrimoine Vivant"

Le ministère de l'économie et des finances vient de lui donner le label d'"Entreprise du Patrimoine Vivant". Il souligne le savoir-faire artisanaux des entreprises françaises. Dans la région Centre-Val-de-Loire, 53 entreprises l'ont obtenu ce label. Mais IFB est la seule entreprise de France notoire dans son domaine d’activité.

Les wagons de briques entrent les uns après les autres dans les fours. © Radio France - Valentine Letesse

Le bâtiment couvert fait un hectare et demi. "C'est grand mais il faut beaucoup d'espace puisqu'entre le moment où l'on prépare la pâte et le moment ou la brique est fini il faut cinq semaines. On a un stock d'encourt très important." explique Didier Pressiot, le PDG de IFB Refractories. C'est aussi très bruyant et mieux vaut regarder où l'on met ses pieds. Il y a des rails partout où circule des wagons, "comme sur des chemins de fer" lance le président.

Une production reconnue

Les briques posées donc sur des wagons automatisés, vont dans l'une des neuf voies de séchoirs, longues de 50 mètres pour faire sécher les briques d'argiles et de kaolin français. Avant de prendre les direction de l'un des trois fours, là encore 70 mètres de long. La température des fours monte elle entre 1100°C et 1500°C.

Une entreprise impressionnante à la production reconnue : près de 90% de sa production est exportée dans le monde entier. Particulièrement en Allemagne. Alors si vous aussi vous avez envie de visiter cette entreprise locale, c'est possible avec l'opération Secrets de Fabrique organisé par Berry Province.