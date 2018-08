Gournay

Les faits remontent à vendredi soir dernier, le 10 août. La scène s'est déroulée dans le bar-restaurant "le Relais de l'Auzon", le seul commerce de Gournay, dans l'Indre. L'altercation a opposé les gérants du bar à une dizaine de membres de la communauté des gens du voyage.

Refus de servir de l’alcool

Tout serait parti du refus du patron de servir de l'alcool à un jeune mineur, membre de la communauté des gens du voyage. Le ton est alors monté et il y a eu un déchaînement de violences dans l'établissement. "Je n'ai jamais vu ça de ma vie, des camions qui arrivaient dans tous les sens, des gens qui sortaient torse nu en criant avec des bâtons, on n'a pas eu le temps de fermer tous les volets, les fenêtres commençaient à partir en morceaux, les jardinières qui s'arrachaient...", témoigne sur France Bleu Berry Jonathan Léger, le patron du bar restaurant, aujourd'hui traumatisé.

On se demande où est la justice"

Le couple de restaurateurs a fermé son bar jusqu'à nouvel ordre et est allé vivre chez des proches ailleurs en France. "Ce qui nous a le plus choqué avec ma conjointe c'est que personne n'a été interpellé ce soir-là, on se demande où est la justice ! Ils nous ont menacés de mort ouvertement devant les forces de l'ordre tout en continuant à tout casser et personne n'a été interpellé ce soir-là, ils ont juste été repoussés chez eux", affirme le gérant.

La maire de Gournay va écrire au Préfet

La maire de Gournay, Annie Charbonnier, devait envoyer ce mardi un courrier au Préfet de l'Indre pour dénoncer ces violences et appelle au calme. "C'est déplorable de voir que suite à des problèmes qui pourraient se régler normalement, des dérapages incontrôlés et aussi violents puissent arriver, surtout chez nous dans ce petit bourg de Gournay où on est même pas 300 habitants", déclare l'élue.

Après le couple de gérant, la municipalité va également porter plainte. C'est la ville ui est propriétaire du commerce. La municipalité ville avait investi 140.000 euros avec l'aide du département pour rénover ce bar-restaurant. Le commerce - qui est le seul de la commune - venait de rouvrir fin juillet après être resté fermé pendant plusieurs années. Le jeune couple de restaurateur venait tout juste de s'y installer.

Une enquête a été ouverte. Selon nos informations, les témoins de la scène et les auteurs présumés de ces violences devaient être auditionnés ce mardi dans les locaux de la gendarmerie.