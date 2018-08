Stupeur et incompréhension à Dampierre (Jura) où une petite fille de 11 ans a été mortellement frappée à coups de couteau lundi 20 août. La mère de l'enfant, une infirmière de 46 ans, serait l'auteure des coups. Elle a tenté de mettre fin à ses jours. Depuis, les habitants essayent de comprendre.

Dampierre, France

A Dampierre dans le Jura, l'émotion est grande depuis la découverte par les gendarmes ce lundi matin du corps sans vie d'une fillette de 11 ans. L'enfant aurait été frappée de plusieurs coups de couteau par sa mère, une infirmière de 46 ans qui a aussi blessé son aînée de 20 ans avant de tenter de mettre fin à ses jours en se taillant les veines. Toutes deux ont été hospitalisées sur le CHU de Besançon et leurs jours ne sont pas en danger. Les quelque 1.200 habitants de la bourgade restent sous le choc.

Très affecté en premier lieu, Mustafa, un voisin de cette famille, est à l'appel de la fille aînée arrivé le premier sur les lieux. Il a trouvé la mère, Emmanuelle, baignant dans une mare de sang. Ce n'est qu'après qu'il a appris la mort de sa fille cadette. "Je suis très triste et fâché, car c'était vraiment une dame extraordinaire avec nous, explique ce Syrien installé depuis deux ans à Dampierre. _C'était une bonne maman_, elle avait de bonnes relations avec ses enfants."

Les voisins ne croient pas à la fragilité psychologique de la mère

Le parquet travaille sur l'hypothèse d'une fragilité psychologique de la mère. Mais Mustafa n'y croit pas. "Non, non, conteste ce médecin ophtalmologue. Jamais elle n'a montré de signes de folie. Rien ne pouvait le laisser croire en tout cas."

Même sentiment pour Mélanie, une maman dont le fils aîné fréquentait la même école que la fillette, qui devait rentrer au collège à la rentrée prochaine. "La dernière fois que je l'ai rencontrée, on a parlé des enfants de manière normale, elle ne m'avait pas l'air particulièrement perturbée. C'est incompréhensible. _Comment une mère peut-elle faire ça à ses enfants ?_" Et de conclure : "C'est tragique pour la famille et surtout pour la petite, qui n'avait rien demandé à personne. J'en ai encore des frissons. En tant que maman, ça fait vraiment froid dans le dos."

Alors coup de folie ou acte réfléchi ? Il appartiendra aux enquêteurs de le déterminer. La mère sera entendue dès que son état le permettra.