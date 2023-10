Infanticide à Poulainville: la mère ne sera pas jugée pour avoir tué ses jumeaux de 13 ans

La femme de 42 ans au moment des faits, qui a fait ingérer des médicaments à forte dose à ses enfants dans la nuit du 13 au 14 novembre 2020 à Poulainville n'était pas responsable de ses actes. "La chambre d'instruction n'a fait qu'appliquer le droit, je suis rassuré puisqu'on ne juge pas les fous" réagit Me Louette son avocat. "Le sort de ma cliente appartient à la médecine. Elle peut être condamné à payer des dommages et intérêts à la partie civile. C'est une famille qui a été meurtrie."

Ses deux garçons de 13 ans des jumeaux, Erik et Tomas sont morts cette nuit-là. Le fils aîné, Theo a survécu. Cette femme est maintenant obligée d'aller dans un hôpital psychiatrique, et n'a pas le droit pendant 10 ans d'entrer en contact avec son fils aîné et le père de ses enfants. "Elle pensait qu'il y avait la guerre à l'extérieur" et elle leur a donné des médicaments pour qu'ils dorment précise son avocat.