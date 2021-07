Infanticides au Relecq Kerhuon : la mère entendue en garde à vue

La mère de 35 ans soupçonnée d'avoir tué mercredi ses deux fillettes âgées de 4 et presque 6 ans au Relecq-Kerhuon, près de Brest, dans le Finistère, elle a été entendue quelques heures en garde à vue. Mais seulement quelques heures puisque son état de santé n'a pas permis de l'entendre plus longtemps, a expliqué le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni. Les circonstances de ce double infanticide se précisent.

Etat second

Mercredi, la grand-mère, inquiète de ne pas "parvenir à l'appartement où résidaient sa belle-fille et ses deux petites-filles", a alerté les pompiers, expliqué ce vendredi le procureur de la République. A leur arrivée, ils ouvrent la porte de cet appartement situé dans une petite résidence du Relecq-Kerhuon et trouvent la femme de 35 ans "dans un état second" et qui s'effondre "devant juste après les avoir conduits dans la chambre où les corps sans vie" des deux fillettes sont "allongées sur un lit".

Prise en charge par les pompiers et conduite à l'hôpital en réanimation et examinée par un médecin, qui constate qu'elle est blessée au thorax, une plaie peu profonde causée par un objet "piquant, tranchant ou coupant". La jeune femme a également ingéré des produits "caustiques".

Homicides volontaires

Une enquête est ouverte par le parquet de Brest et confiée aux gendarmes pour "homicides volontaires sur mineurs de 15 ans". Sur place, les enquêteurs découvrent des produits caustiques et "des boîtes de médicaments en partie vide", poursuit le procureur de la République. Par ailleurs, les gendarmes découvrent deux lettres. L'une à l'attention du père des fillettes, "l'autre à l'attention de la famille de la mère des enfants". Des courriers qui évoquent "une séparation annoncée par le mari à son épouse le 14 mai dernier".

Une autopsie a été effectué sur les corps des petites filles. Si aucune trace de violence n'a été découverte, le médecin légiste a conclu à la mort des enfants par noyade. Lors de son audition de quelques heures, la jeune femme a expliqué "avoir cherché à les endormir par des médicaments". Mais "elle n'a pu donner des indications précises sur la manière par laquelle elle est parvenue à leur donner la mort. Elle a évoqué une amnésie totale sur cet épisode", rapporte Camille Miansoni.

Séparation

Le procureur de la République de Brest poursuit : "le motif de ce passage à l'acte est la séparation annoncée par son mari. Elle a précisé qu'elle avait voulu disparaître avec ses deux filles." Entendu par les gendarmes, le père des fillettes a confirmé l'annonce de la séparation.

La garde à vue de la mère de famille a donc été levée "en attendant l'évolution de l'état de santé de la mise en cause", a expliqué le procureur de la République.