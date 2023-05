Infirmière agressée à Orléans : "il a dit qu'il allait me tuer"

C'est en tout début de matinée ce vendredi 26 mai qu'a eu lieu l'agression de cette infirmière libérale employée à la Maison de santé pluridisciplinaire du quartier de l'Argonne à Orléans. Alors qu'elle vient d'entrer au domicile d'une patiente âgée, le fils de cette dernière referme à clé la porte de l'appartement situé dans un immeuble de 13 étages. Agé d'une quarantaine d'années, l'homme assiste aux soins avant de se rendre dans la cuisine. "Quand il est revenu, il s'est mis à me taper avec ses deux mains dans mon dos, témoigne la soignante, il me demande mes clés de voiture et après il sort un couteau de cuisine et il me dit qu'il va me tuer".

ⓘ Publicité

L'agresseur souffre de troubles psychiatriques

L'agresseur explique ensuite à l'infirmière qu'il va la ligoter dans le salon. "Il s'est dirigé vers le salon et comme j'étais dos à la porte d'entrée j'ai tourné la serrure et je me suis enfuie en courant" raconte avec émotion la victime au micro de France Bleu Orléans. "Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, confie la soignante de 45 ans, j'ai déjà été agressée mais je ne me suis jamais sentie en danger comme ça." L'infirmière poursuit : "en tant que soignants à domicile ça devient de plus en plus compliqué".

L'agresseur présumé qui souffre de troubles psychiatriques a été interpellé peu après par la police nationale. Il a été placé en garde à vue. Joint par France Bleu Orléans, l'Ordre des infirmiers du Loiret se dit "terriblement choqué" et apporte tout son soutien à la victime.