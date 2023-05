Infirmière tuée à Reims : 200 personnes rassemblées à l'hôpital central de Nancy

Ils et elles sont arrivés en nombre quelques instants avant midi et sont repartis aussi rapidement après, pour reprendre le cours de leur mission. 200 personnes environ se sont rassemblées ce mercredi dans la cour d'honneur de l'hôpital central de Nancy. Elles ont observé une minute de silence en hommage à Carène Mezino, cette infirmière de 38 ans violemment agressée au couteau par un homme souffrant de troubles psychiatriques lundi 22 mai au CHU de Reims et décédée la nuit suivante.

"On va montrer notre grande émotion et notre solidarité avec ce qui s'est passé à Reims" a indiqué en préambule le Pr Marc Debouverie, nouveau président de la Commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy. "On veut montrer aussi que le service public hospitalier est tout le temps en première ligne dans ces difficultés et que ce qui se passe là ne nous changera pas dans nos missions fondamentales."

Le ministre de la Santé, le Lorrain François Braun - qui avait demandé cette minute de silence - organise ce jeudi une réunion sur la sécurité dans le secteur de la santé.