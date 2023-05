Infirmière tuée à Reims : à l'hôpital psy de Pau, le douloureux souvenir du double assassinat de 2004

Une minute de silence sera observée dans tous les hôpitaux de France ce mercredi 24 mai, à la demande du ministre de la Santé. Un hommage pour l'infirmière du CHU de Reims décédée de ses blessures dans la nuit de lundi à mardi. Elle a été victime d'une attaque au couteau ce lundi. L'une de ses collègues, une secrétaire médicale, a été gravement blessée, elle est toujours dans un état grave à l'hôpital. L'agresseur est un homme de 59 ans, instable psychologiquement, qui avait déjà attaqué à l'arme blanche 4 personnes en 2017.

ⓘ Publicité

"Ça remue énormément de souvenirs douloureux"

La mort de cette soignante et la minute de silence trouvent une résonance particulière à l'hôpital psychiatrique de Pau. Difficile de ne pas penser au traumatisme du double assassinat de l'hôpital psychiatrique de Pau en 2004. Une infirmière et une aide-soignante avaient été tuées par Romain Dupuy, un patient atteint de troubles psychologiques, et depuis interné dans l'unité pour malades difficiles de Cadillac.

"Ça remue vraiment énormément de souvenirs douloureux" explique, très émue, Florence Monié, secrétaire CGT au CHP de Pau. "Mais c'est aussi de la colère de voir qu'on en arrive à des situations dramatiques comme ça". La soignante fustige la réponse du gouvernement à ce drame de Reims, centré sur la sécurité des établissements hospitaliers, "alors que le problème n'est pas que sécuritaire" s'indigne Florence Monié, "c'est la qualité de la prise en charge des patients qui fait défaut. On avait annoncé des plans santé, et quand on voit la situation 20 ans après, celle de l'hôpital psychiatrique à l'heure actuelle, c'est catastrophique".

D'autant que le CHP de Pau a été soumis aux mêmes problèmes de tension sur les effectifs que les centres hospitaliers. Le 18 avril dernier, l'Agence Régionale de Santé annonçait un accueil filtré aux urgences de l'hôpital psychiatrique, une première selon la CGT.