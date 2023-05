Infirmière tuée à Reims : le discret hommage à Carène Mezino lors de la Foulée des Sacres 2023

Parmi les 3 000 coureurs de la Foulée des Sacres 2023, Marylène Trichet et son époux Martin ont arboré un dossard commémoratif "Pour toi ma Carène", en hommage à Carène Mezino . Le couple, qui était très proche de l'infirmière tuée au CHU de Reims lundi 22 mai, a respecté les volontés de la famille qui ne voulait pas de banderole. Mais ils étaient importants pour eux que Carène soit symboliquement présente dans cette course : "On va tout donner pour elle dans cette course, et j'espère que là-haut elle est fière de nous !" explique Marylène Trichet. "Au départ, il n'y avait pas de but particulier pour cette course, car je me suis inscrite il y a longtemps, mais maintenant elle a un autre sens, Carène va être derrière chacun de mes pas ! On ira jusqu'au bout pour elle."

Marylène et son mari sont tous les deux soignants : Marylène a longtemps travaillé au CHU de Reims avant de passer en libéral, et son mari y exerce toujours. "C'est tout le milieu hospitalier qui est touché", développe-t-elle. "On se sent en insécurité, déjà dans la vie quotidienne, mais là au CHU on était loin d'imaginer que ça pourrait arriver. On s'y sentait en sécurité. Maintenant, pas mal de soignants sont traumatisés, et ont peur de remettre la blouse blanche, peur de retourner travailler." Un sentiment confirmé par son mari Martin : "Tout le monde se pose des questions, on se retourne au moindre bruit. On n'est pas préparés à ça dans notre métier, on ne comprendra jamais pourquoi c'est arrivé, et c'est ce qui est encore plus douloureux."

Les coureurs sur la ligne de départ de la Foulée des Sacres 2023. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

"On est confrontés à la violence au quotidien, ça aurait pu arriver à n'importe qui, dans n'importe quel corps de métier, et malheureusement on va être de plus en plus confrontés à ce type de violence", ajoute Marylène. "Notre âme soignante, notre petit coeur de soigne saigne, et c'est compliqué."

Des applaudissements avant le début de la course

Juste avant le début de la Foulée des Sacres, tous les participants ont applaudi à la mémoire de Carène pendant une minute. Un hommage légitime pour Jean-Charles Ramu, le médecin-chef des Sapeurs-Pompiers de la Marne, qui sont aussi les organisateurs de la course. Selon lui, cet événement a une véritable valeur symbolique car il rassemble les Rémois et Rémoises : "La Foulée des Sacres est un vrai moment de convivialité et de partage, et aussi un moment de rassemblement pour les pompiers. Et les pompiers de la Marne sont complètement solidaires face à ce drame, c'est donc aussi un moyen pour nous de montrer notre estime à la profession de soignant et à cette infirmière en particulier." Lui aussi se dit inquiet face à cette montée de violence contre les soignants : "C'est malheureusement une évolution de la société qui crée de plus en plus de violences et d'incompréhension entre les soignants et les patients, et la solution ne sera pas simple à trouver."