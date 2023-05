Infirmière tuée à Reims : le ministre de la Santé organise une réunion sur la sécurité des soignants

Une minute de silence sera respectée ce mercredi à 12 heures, dans tous les hôpitaux de France en hommage à Carène Mezino, l'infirmière de 38 ans, morte après une attaque au couteau à l'hôpital de Reims lundi. Le suspect de 59 ans, placé en garde à vue et souffrant de troubles psychiatriques, avait déjà poignardé quatre personnes en 2017. Le ministre de la Santé François Braun a promis une réunion ce jeudi avec les syndicats et représentants des professionnels de santé sur la "sécurité" dans le secteur de la santé. Plusieurs axes sont en réflexion, selon le gouvernement, pour trouver des solutions à mettre en place rapidement.

Des hôpitaux difficiles à "protéger à 200%"

Si le gouvernement promet des mesures concrètes, François Braun a déjà prévu que "un hôpital est par définition une structure qui est ouverte, qui accueille des personnes malades. Il est très difficile de le protéger à 200%." Un rapport sur la sécurité des professionnels de santé doit être remis au gouvernement le 1er juin, a indiqué mardi soir sur franceinfo la ministre déléguée aux Professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo . Il apportera "des réponses à cet enjeu", a-t-elle souligné. Il doit permettre d'avancer sur trois points : la sensibilisation du public et la formation des soignants à la gestion de l'agressivité, la prévention de ces violences et la sécurisation des bâtiments et enfin un meilleur accompagnement des victimes.

Le président Emmanuel Macron a rendu hommage à l'infirmière sur Twitter, associant ce drame à la mort de trois policiers du Nord dimanche dans une collision et à celle d'un agent de la Direction interdépartementale des routes Atlantique (Dira) fauché par une voiture lundi en Charente-Maritime. Cette agression "nous bouleverse tous", a réagi mardi le président de la FHF, Arnaud Robinet, maire de Reims, au salon Santexpo. "S'attaquer à des sentinelles du soin, à l'hôpital comme en ville, c'est s'en prendre à une certaine idée de ce qui fait notre humanité." Le patron de LR Éric Ciotti a, quant à lui, demandé sur RMC-BFMTV "un grand plan psychiatrie" après ce "terrifiant meurtre".

La psychiatrie le "parent pauvre" du système de santé français

Plusieurs acteurs du monde hospitalier voient dans ce drame une nouvelle illustration des difficultés de la psychiatrie française, un secteur plongé dans une profonde crise depuis plusieurs décennies. Le meurtre "repose immédiatement la question de la situation catastrophique de la prise en charge des malades mentaux dans nos établissements psychiatriques", a réagi mardi Force ouvrière Santé. "On va vivre des moments tendus en termes de psychiatrie" ces prochaines années, a reconnu mardi sur RTL Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France (FHF). Il a employé un terme omniprésent chez les observateurs du secteur : la psychiatrie est le "parent pauvre" du système de santé français. Ces derniers mois, les principales organisations de psychiatres à l'hôpital ont plusieurs fois dénoncé le "délabrement avancé" du secteur et le "grand mépris du gouvernement".

La psychiatrie connaît des problèmes communs à tout l'hôpital, mais amplifiés par les spécificités des troubles mentaux : ces derniers nécessitent souvent un suivi de longue haleine et les traitements médicamenteux doivent généralement être accompagnés de psychothérapies, qui supposent de longues consultations. Pour y répondre, les moyens de l'hôpital public apparaissent inadéquats, ce qui se traduit pour de nombreux patients, en particulier les enfants et adolescents, par l'impossibilité de trouver un rendez-vous pendant de longs mois et de bénéficier ensuite d'un suivi suffisamment régulier. Un chiffre montre que cette tendance remonte à loin : entre 1997 et 2021, le nombre de lits d'hospitalisation en psychiatrie a diminué d'environ un cinquième, de presque 100.000 à un peu plus de 80.000.

La psychiatrie particulièrement touchées par des agressions

Cette baisse n'est pas évidente à résorber car elle reflète un manque de soignants - psychiatres et infirmiers spécialisés -, faute de revenus et de conditions de travail satisfaisantes dans les hôpitaux. Mais "ce n'est pas en claquant des doigts que nous aurons plus de médecins demain, il faudra attendre 10 ans", a prévenu le ministre de la Santé, François Braun, à l'Assemblée nationale, défendant aussi le "partage de compétences avec des infirmières spécialisées". Comme il l'a rappelé, le gouvernement a pris plusieurs mesures depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron. Mais, parmi les acteurs de la psychiatrie, elles sont jugées encore très insuffisantes. La plus emblématique consiste à proposer le remboursement de plusieurs consultations chez un psychologue pour des troubles "légers à modérés".

Si les incivilités sont fréquentes dans les hôpitaux, les agressions graves sur des personnels soignants dans les établissements de santé restent relativement rares, les plus dramatiques ayant lieu dans des établissements psychiatriques. Les incidents et les violences contre les médecins ont augmenté de 23% en un an. L’Observatoire de la sécurité des médecins a relevé en 2022, 1244 incidents et violences.