Infirmière tuée au CHU de Reims : le suspect a déclaré "en vouloir aux blouses blanches", selon le procureur

Le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette, a annoncé ce mercredi avoir demandé la mise en examen pour "assassinat" et "tentative d'assassinat" de l'homme soupçonné d'avoir tué une infirmière et gravement blessé une secrétaire médicale, lundi, au CHU de Reims. Le parquet a également demandé son placement en détention provisoire en unité hospitalo-carcérale "au regard du risque de réitération des faits" notamment. "Il appartient (...) au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention d'apprécier les suites", a précisé le procureur. Le suspect encourt la réclusion criminelle "à perpétuité".

L'homme âgé de 59 ans et souffrant de graves troubles psychiatriques, schizophrénie et paranoïa, a expliqué en garde à vue "en vouloir au personnel hospitalier" et "aux blouses blanches, précisant que chaque fois qu'il croiserait une blouse blanche, il la planterait, car il voulait se venger", a également indiqué le procureur. Il pensait à passer à l'acte "depuis plusieurs mois", a ajouté le magistrat.

Schizophrénie et paranoïa

Au moment de son interpellation déjà, il avait déclaré avoir donné "plusieurs coups de couteau" aux victimes en raison de leur qualité, affirmant en "vouloir à la psychiatrie". Un couteau de cuisine avec une lame de 15 à 20 centimètres avait été retrouvé sur lui.

Suivi depuis 1985 et reconnu comme handicapé, le quinquagénaire a été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie entre 2017 et 2021 et faisait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée. Selon le procureur, "l'enquête a mis en évidence qu'il existait un désaccord entre la mandataire judiciaire et le psychiatre" qui le suivait ces dernières années, la première s'inquiétant "d'une rupture de soins", le second estimant que son patient "était stabilisé". "En perquisition [au] domicile [du suspect], un sachet de médicaments ni ouvert ni entamé a été retrouvé", a précisé Matthieu Bourrette.

Cet homme avait déjà été mis en examen à Châlons-en-Champagne pour des "violences aggravées" dans une précédente affaire, selon le procureur. Il s'agissait là aussi d'une agression au couteau. La chambre de l'instruction devait prochainement statuer dans ce dossier sur une "éventuelle irresponsabilité pénale" en raison "de l'abolition de son discernement", avait souligné mardi soir Matthieu Bourrette.