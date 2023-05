Infirmière tuée à Reims : le suspect mis en examen pour "assassinat" et "tentative d’assassinat"

L'homme soupçonné d'avoir tué une infirmière et blessé une secrétaire médicale à Reims a été mis en examen pour "assassinat" et "tentative d'assassinat"

L'homme suspecté d'avoir mortellement agressé lundi une infirmière au CHU de Reims , blessant aussi une secrétaire médicale, a été mis en examen ce mercredi soir pour "assassinat" et "tentative d'assassinat" comme l'avait demandé le procureur Matthieu Bourrette plus tôt dans la journée . Le suspect a également été placé en détention provisoire. Âgé de 59 ans, célibataire et sans emploi, le suspect était suivi depuis 1985 pour schizophrénie et paranoïa. Pour l'assassinat de l'infirmière Carène Mezino, mère de deux enfants de 8 et 11 ans, et la tentative d'assassinat de la secrétaire médicale de 56 ans, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

"L'enquête devra cerner sa personnalité et son degré de conscience dans le passage à l'acte, la continuité ou non dans la prise en charge médicale et si la rupture de soin a participé au passage à l'acte", précise le procureur ce mercredi après-midi. "L'enquête devra déterminer s'il s'agit donc d'un crime de haine ou d'un crime de folie."

Le suspect a déclaré "en vouloir aux blouses blanches"

Depuis ses 21 ans, le suspect a fait l'objet de nombreux séjours hospitaliers et était suivi quotidiennement depuis six ans. Si son psychiatre estimait que son état s'était "stabilisé", la curatrice du suspect a plusieurs fois signalé au cours des deux années sa dangerosité et des soupçons de rupture de soins. Selon elle, "la mère qui n'a pu être entendue avait les mêmes craintes d'un passage à l'acte", explique le procureur.

En garde à vue, le suspect avait expliqué qu'il pensait passer à l'acte "depuis plusieurs mois", expliquant vouloir "planter" des "blouses blanches" pour "se venger" de maltraitances dont il assure avoir été victime tout au long de sa vie en psychiatrie. Il ne connaissait pas les deux victimes. Il avait également assuré avoir acheté le couteau de cuisine, à la lame de 15 à 20 centimètres, qui lui a servi à agresser les deux femmes le jour-même. Des propos qui n'ont pu être vérifiés par les enquêteurs parmi d'autres "propos totalement incohérents".