Infirmière tuée à Reims : les obsèques de Carène seront célébrées le 1er juin

Deux jours après son décès, les proches de Carène Mezino pourront se recueillir lors de ses obsèques. Elles sont fixées au jeudi 1er juin, selon des sources concordantes. La messe sera célébrée à 9h30 en la basilique Saint-Remi. Carène Mezino, tuée à l'arme blanche en début de semaine , agressée alors qu'elle se trouvait dans les vestiaires de l'hôpital Maison-Blanche de Reims.

L'homme suspecté d'avoir tué l'infirmière au CHU de Reims , blessant aussi une secrétaire médicale, a été mis en examen ce mercredi soir pour "assassinat" et "tentative d'assassinat". Le suspect a également été placé en détention provisoire. Âgé de 59 ans, célibataire et sans emploi, le suspect était suivi depuis 1985 pour schizophrénie et paranoïa.

Une vie au service des autres

Tous les responsables du diocèse de Reims devraient être présents. Très appréciée dans son entourage professionnel, "Carène a passé sa vie au service des autres" avait dit mardi Laetitia Micaelli-Flender, la directrice générale du CHU de Reims, dans une courte prise de parole lors d'un premier hommage rendu dans la cour d'honneur de l'hôpital.