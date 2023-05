Infirmière tuée à Reims : "Si on n'est pas soigné pour sa maladie, ça mène au drame"

La psychiatrie abandonnée. Environ 250 soignants, venus de toute la région des Pays de la Loire, ont manifesté ce mardi matin devant l'Agence régionale de santé à Nantes pour réclamer, une nouvelle fois, plus de lits et plus d'effectifs. Une mobilisation intersyndicale qui intervient quelques heures après la mort d'une infirmière au CHU de Reims , tuée par un homme souffrant de graves troubles psychiques.

ⓘ Publicité

Pour de nombreux manifestants, ce drame illustre les difficultés actuelles de la psychiatrie qui, faute de moyens, ne peut plus prendre en charge correctement les patients. En Mayenne, selon les organisations syndicales, il est prévu de fermer 116 lits sur 186 dans cette spécialité.

Dans la manifestation, Chantal Lassalle, déléguée Force Ouvrière de la sécurité sociale dans le département, se dit choquée par le drame survenu à Reims : "je suis atterrée, ce n'est pas hélas la première fois que des soignants se font attaquer. Il y a des malades qui ne se sont pas soignés car il n'y a pas assez de psychiatres, d'auxiliaires médicaux, on en a besoin. Ce drame est lié avec le manque de moyens à l'hôpital. Prendre un rendez-vous pour un suivi ça peut durer des mois et des mois et après, c'est trop tard. Si on n'est pas soigné pour sa maladie, ça mène au drame".