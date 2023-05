Infirmière tuée à Reims : une centaine de personnes pour la minute de silence à l'hôpital de Pau

Beaucoup d'émotion à l'hôpital de Pau ce midi. Une centaine de membres du personnel soignant et administratif s'est réunie pour observer une minute de silence. Ils rendaient hommage à leur collègue infirmière de 37 ans, poignardée à mort cette semaine à Reims. Elle a été tuée par un homme de 59 ans, qui présentait des troubles psychiatriques. Une secrétaire médicale a aussi été gravement blessée, mais son pronostic vital n'est plus engagé. Un drame qui n'est pas sans rappeler ce qui s'était passé au CHP de Pau en 2004. Romain Dupuy avait tué une infirmière et une aide-soignante. Il est depuis interné dans l'unité des malades difficiles de Cadillac.

ⓘ Publicité

Les soignants et les personnels administratifs mobilisés ensemble

"Certains patients font peur"

loading

"Dans certains services de l'hôpital, on a zéro sécurité et certains patients font peur, il n'y a pas d'autre mot" confie Sophie, secrétaire médicale à l'hôpital de Pau. Elle est venue pour la minute de silence pour dénoncer un problème de santé publique global : "Je travaille à Hauterive, pour mois c'est le bâtiment le plus mal fréquenté de par la population qu'on accueille, notamment le service addictologie, des migrants et tous ne sont pas forcément bien accompagnés par les services de psychiatrie qui eux aussi sont débordés".

loading