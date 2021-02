Infirmière tuée à Thouars : "c'est quelque chose que personne n'a oublié"

Le ministre de la santé Olivier Véran est attendu à Thouars dans les Deux-Sèvres ce vendredi 12 février à la mi-journée, un an quasiment jour pour jour après la mort d'Elodie, infirmière en psychiatrie poignardée par un patient. Survenu le 13 février 2020, ce drame avait provoqué une vive émotion dans le nord Deux-Sèvres. Émotion toujours présente. "C'est quelque chose que personne n'a oublié au niveau de l'hôpital", insiste Bruno Faulconnier, directeur de l'hôpital de Niort, également à la tête du CHNDS. "Cela fait un an et je pense que c'est dans tous les esprits. Je suis dans établissement depuis le 1er octobre et j'ai senti que c'est un drame qui a marqué tous les professionnels".

Un partenariat avec l'hôpital Laborit de Poitiers

"Depuis ce drame, deux éléments clés ont été mis en place", explique Bruno Faulconnier. "Un recours à la réserve sanitaire avec l'appui de l'ARS. A plusieurs reprises des médecins psychiatres sont venus de tout le territoire national pour apporter un renfort et permettre aux unités qui ont été fermées dans un premier temps de rouvrir".

Un partenariat avec l'hôpital psychiatrique de Poitiers Henri Laborit s'est également concrétisé. "Des praticiens, des médecins psychiatres de Poitiers exercent désormais en appui au CHNDS sur le site de Thouars. Il y avait un manque de médecins psychiatres, c'était une des problématiques de l'établissement et donc ce renfort est extrêmement important", poursuit le directeur.

Deux unités de 15 lits fonctionnent. "On a veillé à ce que les effectifs soient un peu au dessus de ce qu'on a communément dans le fonctionnement d'une unité de 15 lits". Une troisième unité est en projet de neuf ou dix lits. "Ce que je souhaite c'est faire fonctionner la psychiatrie au mieux", indique Bruno Faulconnier.

Minute de silence ce samedi 13 février

Une minute de silence sera également observée sur tous les sites CHNDS ce samedi 13 février à 11h en hommage à Elodie.