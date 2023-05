Infirmière tuée au CHU de Reims : audience reportée pour le suspect, poursuivi dans une affaire de 2017

L'agresseur présumé de l'infirmière du CHU de Reims a été confronté aux magistrats de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims ce vendredi 26 mai. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims devait statuer sur la responsabilité pénale de Franck F. dans une précédente affaire datée de 2017, pour laquelle l'homme de 59 ans n'a pas encore été jugé. Cette audience, prévue de longue date et qui concernait l'agression de quatre personnes dans un ESAT de la Marne en juin 2017, a finalement été renvoyée au 8 septembre.

ⓘ Publicité

Il s'agissait de statuer sur la responsabilité pénale du quinquagénaire dans ce premier dossier, sachant que le suspect souffre de graves troubles psychiatriques, schizophrénie et paranoïa . "Prostré, entravé, sans possibilité véritable de comprendre ce qui se dit... je crois qu'un débat judiciaire quel qu'il soit doit se faire de façon sereine", a souligné à la sortie de la salle d'audience Maître Sébastien Buzy qui représentait le suspect ce vendredi matin pour le dossier de 2017.

Des propos incompréhensibles

Les joues creuses, les yeux clos, les mains entravées par une ceinture bleue et entouré de deux infirmiers et de trois membres de l'administration pénitentiaire, Franck F. est apparu incapable de tenir debout, et même de se tenir droit sur une chaise. "Vous m'entendez ? vous comprenez ? ", a répété à plusieurs reprises la présidente de la chambre de l'instruction. Franck F. articule difficilement des "oui" puis marmonne : "je sais pas s'il y a une magouille derrière moi".

"C'est un malade, faut pas se le cacher" -- Maître Chalot

Après avoir logiquement demandé le renvoi de l'audience, la présidente de la Chambre de l'instruction a annoncé qu'elle allait ordonner une nouvelle expertise psychiatrique pour savoir si Franck F. sera bien en capacité de comparaître d'ici septembre devant la chambre de l'instruction pour apprécier sa responsabilité pénale au moment des faits de 2017. Ce qui ne présume pas de ce qui se passera pour les faits de 2023.

"Difficile d'avoir une interaction, difficile de pouvoir dire Monsieur est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé, il est dans un brouillard, il est pas tout à fait là...", souligne Maître Olivier Chalot, l'avocat de Franck F. dans l'affaire de l'agression au CHU de Reims. "C'est un malade, faut pas se cacher les choses, vous l'avez tous vu, on peut le dire et le répéter, c'est quelqu'un de malade du point de vue psychiatrique et compte tenu de son profil existant, le juge d'instruction ne peut pas le maintenir dans une maison d'arrêt classique, à l'isolement pendant des mois et des mois", a encore ajouté Maître Chalot.