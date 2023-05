Infirmière tuée au CHU de Reims : ce que l'on sait de l'enquête

Le CHU de Reims et la communauté hospitalière dans son ensemble sont sous le choc après l’agression mortelle perpétrée ce lundi au sein de l’établissement. Une infirmière de 38 ans est morte, une secrétaire médicale est grièvement blessée. Le suspect, un homme de 59 ans, est en garde à vue.

Des circonstances encore floues

L’attaque s’est déroulée au sein de l’unité Médecine et santé au travail du CHU de Reims, un service qui compte une dizaine d’agents selon les informations recueillies sur place par France Bleu Champagne Ardenne. Les victimes étaient “dans un vestiaire” décrit le procureur de la République, quand un individu les a agressées “à coups de couteau”.

L’homme a tenté de prendre la fuite, mais il a été intercepté par les agents de sûreté de l’hôpital puis les services de police arrivés sur les lieux. Il a été placé en garde à vue.

L’agresseur présumé “semble avoir agi sans mobile apparent”. Il n’avait pas rendez-vous dans le service en question, il n’y était pas suivi. En revanche, le service où s’est déroulé le drame jouxte le service de psychiatrie que fréquentait l’individu, a affirmé à l'AFP Sandrine Calvy, responsable CGT-Santé dans la Marne.

Une victime décédée, l’autre sérieusement touchée

Carène, une infirmière de 38 ans, mère de deux enfants, a été très grièvement touchée, son pronostic vital était engagé. La jeune femme a succombé à ses blessures dans la nuit. C’est le ministre de la santé, François Braun, qui a annoncé sa mort tôt ce mardi. Il s'était rendu au CHU la veille.

“Les personnels sont choqués” réagit Valérie Rozalski, secrétaire générale CGT à l’hôpital et secrétaire du F3SCT (formation spécialisée en matière de santé), d’autant que nombre d’entre eux ont appris le décès de leur collègue en arrivant au travail.

Une autopsie a été ordonnée. L’enquête ouverte pour tentatives d’assassinat a été requalifiée en enquête pour “assassinat et tentative”.

Concernant l'état de santé de l'autre victime, une secrétaire médicale âgée de 56 ans, le maire de Reims Arnaud Robinet s’est montré rassurant mardi matin. "Il semblerait que les choses aillent beaucoup mieux pour elle, qu'il n'y ait plus de pronostic vital engagé", a-t-il expliqué sur France Bleu Champagne Ardenne, "on attend de bonnes nouvelles", tout en soulignant qu'il fallait "rester prudent".

Le profil du suspect

L’agresseur présumé est présenté comme “déséquilibré”. Selon le procureur de la République de Reims, il "semble souffrir de troubles sévères et fait l'objet depuis plusieurs années d'une mesure de curatelle renforcée".

Jamais condamné, ce quinquagénaire avait bénéficié en juin 2022 d'un non-lieu "pour irresponsabilité pénale" après avoir été "mis en examen à Châlons-en-Champagne pour des faits de violences aggravées". Le dossier devait être examiné par la Cour d'appel de Reims “pour statuer sur les mesures de sûreté susceptibles d'être prises".

Une agression symptomatique de la violence en hausse à l’hôpital

“Cette agression est symptomatique de ce que l’on vit”, témoigne Marine, elle-même secrétaire médicale à l’hôpital, “les incivilités sont permanentes, quels que soient les services, mais surtout aux urgences”. Elle parle de patients “de plus en plus violents et frustrés”. “On ne peut pas soigner correctement” si l’on a peur en allant travailler, conclut-elle.

Une aide-soignante affirme de son côté que “n’importe qui peut entrer dans l’hôpital n’importe quand”. “On avait dit qu’on ne se sentait pas en sécurité à l’hôpital de Reims", ajoute–t-elle.

La violence dénoncée par les personnels hospitaliers est une “réalité”, elle est même en augmentation, répond le maire de Reims Arnaud Robinet, également président de la Fédération hospitalière de France (FHF), mais il est "impossible", selon lui, "de fouiller chaque personne qui rentre à l'hôpital". "On peut toujours augmenter le nombre de personnes à l'entrée des établissements de santé", argumente-t-il sur France Bleu Champagne Ardenne , "on a été capable de filtrer les visiteurs ou les patients au moment du pass sanitaire. Mais malheureusement, il peut y avoir toujours une faille".

Les témoignages des personnels de l’hôpital de Reims sont appuyés par les syndicats professionnels. "35 infirmières sont agressées chaque jour à l'hôpital, que ce soit aux urgences, en psychiatrie ou en Ehpad", alerte sur franceinfo Thierry Amouroux, le porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmiers.

Selon Daniel Guillerm, président de la Fédération nationale des infirmiers, les agressions sont "de plus en plus violentes", passées "des incivilités en masse" aux "agressions physiques". Il déplore "une forme de consumérisme médical" dans laquelle le patient gère mal impatience et frustration.

Le porte-parole du SNPI soulève aussi le manque de moyens attribués à l'hôpital. "Petit à petit, on asphyxie l'hôpital avec de moins en moins de moyens”, proteste Thierry Amouroux, qui désigne notamment la psychiatrie. Ce secteur n'ayant “plus les moyens d'assurer correctement les soins, on a beaucoup de patients en déshérence, c'est la même chose au niveau des urgences”.

Le gouvernement prépare des réponses

François Braun, qui s'est rendu lundi soir à l'hôpital de Reims, a assuré qu'une réunion serait organisée dans la semaine avec les professionnels du secteur afin de mettre en œuvre "l'ensemble des mesures utiles pour préserver la sécurité et préserver la vie" des soignants.

Selon Arnaud Robinet, “deux missions doivent rendre leurs conclusions au mois de juin sur la santé et la sécurisation des personnels soignants”. Pour le président de la FHF, le “vrai sujet”, c’est la prise en charge des patients qui souffrent de troubles mentaux, comme cela semble être le cas du suspect dans cette agression. “La psychiatrie était le parent pauvre de discipline médicale depuis des années. L'après Covid nous montre une augmentation de patients atteints de maladie mentale (...) il y a un vrai plan d'urgence qui est nécessaire pour la psychiatrie en France, aussi bien la pédopsychiatrie que la psychiatrie pour adultes.”

L’émotion dans l’hôpital et au-delà

Une minute de silence a été observée ce mardi à 13h30 dans la cour d’honneur du CHU de Reims. Le ministre de la Santé a demandé que ce soit le cas mercredi midi, “dans tous les hôpitaux en hommage à Carène” dont l'agression mortelle "est un drame qui nous anéantit tous".

Pour le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, ancien ministre de la santé, interrogé sur France Inter : "Cela fait partie des drames les plus intenses qui puissent toucher notre nation (...) quelqu'un qui dévoue sa vie à protéger et sauver celle des autres et qui trouve la mort de manière violente, incompréhensible".

"Le drame du CHU de Reims touche la Nation toute entière", a réagi de son côté la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

Elisabeth Borne a fait part de sa "grande tristesse". La cheffe du gouvernement a associé ce drame à la mort de trois policiers du Nord dimanche dans une collision et à celle d'un agent de la Direction interdépartementale des routes Atlantique (Dira) fauché par une voiture lundi en Charente-Maritime.