VIDÉO - Les lycéens de Valdeblore bloquent leur établissement

Les lycéens de Valdeblore bloquent leur établissement ce mardi matin. Depuis 24 heures, l'établissement est bloqué. Ils ont des inquiétudes sur le bac. Jean-Michel Blanquer se dit ouvert à un aménagement du grand oral mais pas question d’une annulation.

Le grand oral, c’est avec la philo, la seule épreuve pour les terminales en juin désormais puisque tout le reste est en contrôle continu. Avec les semaines d’absence et les cours en distanciel, les élèves se sentent mal préparés et des lycéens demandent l’annulation pure et simple de ces épreuves.

