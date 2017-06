INFO FB BERRY : Des parents se mobilisent à Châteauroux pour aider une famille de sans-papier

Les parents d'élèves de l'école primaire des Marins à Châteauroux se mobilisent pour aider une famille albanaise en situation irrégulière.

Un grand élan de solidarité s'est créé en quelques heures à Châteauroux, après que les parents de l'école primaire des Marins aient appris qu'une petite fille n'avait plus de toit, ni de repas depuis 10 jours. A l'initiative d'une représentante des parents d'élèves, un appel a été lancé pour préparer un pique nique quotidien à Angela, âgée de sept ans et scolarisée en classe de CP. Cette petite fille est arrivée en France il y a sept mois avec ses parents d'origine albanaise. Elle suit les cours de CP depuis, et a continué à aller à l'école même après avoir dormi à la belle étoile ces derniers jours dans des parcs de la ville.

Une situation qui a beaucoup ému les parents.

L'appel à la solidarité a été entendu puisqu'en quelques heures, des dizaines de familles se sont manifestées pour préparer un repas et bien plus. Certains ont commencé à donner de l'argent et un collectif de parents a décidé d'aller plus loin. Ils ont alerté le maire de Châteauroux, Gil Avérous qui a assuré qu'il offrait pendant un temps les repas à la cantine. Le CCAS sollicité va aussi travailler sur le dossier. Cette famille était en attente de régularisation mais elle n'a plus aujourd'hui de titre de séjour sur le sol français. Après avoir pris rendez vous avec l'association "Solidarité Accueil", les parents bienfaiteurs ont réussi à mettre à l'abri ce vendredi la famille pendant encore une semaine dans un hébergement d'urgence.

Si vous voulez participer à cet élan de solidarité, il faut se rapprocher de l'école primaire des Marins à Châteauroux.