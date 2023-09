Info France Bleu: 11 personnes en garde à vue après des tirs de mortiers contre la gendarmerie de Tonnerre

Les 30 juin et 16 juillet dernier la caserne de gendarmerie de Tonnerre a été victime de tirs de mortiers. Des haies ont été incendiées et la façade des habitations des gendarmes et de leurs familles également. Deux mois et demi plus tard, onze personnes sont en garde à vue à Avallon.

Photo d'illustration , caserne de gendarmerie de Guéret © Radio France - Pierre-Antoine Lefort "Ce sont des faits particulièrement graves, on s'en prend à des gendarmes mais aussi à leurs familles", Hugues de Phily, le procureur de la République d'Auxerre a sans doute été très choqué par cette double attaque des 30 juin et 16 juillet dernier. Que dire des familles des gendarmes et des enfants en bas âges qui étaient chez eux au moment des émeutes. Des enfants pris de panique, des gendarmes et leurs familles toujours traumatisés le Traumatisme durera sans doute encore longtemps. Il faut dire que dans la nuit du 30 juin au 1er juillet puis le 16 juillet, les haies à l'entrée de la caserne ont brulé, la façade et des fenêtres du bâtiment des habitations des familles ont subi plusieurs tirs de mortier. Des femmes, des enfants ont été traumatisées. Sept majeurs et quatre mineurs en garde à vue Les onze personnes placées en garde à vue à la gendarmerie d'Avallon, sont sept majeurs et quatre mineurs. Ils sont interrogés par les militaires, pour déterminer leur rôle dans ces attaques. Les faits qui leurs sont reprochés: dégradation par incendie et participation à un attroupement.