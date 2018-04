Nantes, France

Selon les informations de France Bleu Loire Océan, la police judiciaire est "inquiète" sur le devenir du cœur reliquaire d'Anne de Bretagne, de la statuette hindoue dorée et des dizaines de pièces d'or dérobés dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 avril au musée Dobrée de Nantes.

En effet, au vu du mode opératoire, tout porte à croire que l'objectif des voleurs était de "fondre cet or pour en faire des lingots". L'hypothèse d'un collectionneur qui aurait "commandé" ce vol aurait donc du plomb dans l'aile. Selon les premiers éléments de l'enquête confiée à l'antenne nantaise de la PJ et à l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels, le cambriolage "porte très probablement la signature de personnes issues de la communauté des gens du voyage" : selon nos informations, les vitrines où se trouvaient ces objets ont été détruites "à coups de masse", ce qui est un procédé caractéristique.

Les quatre cambrioleurs se seraient laissés enfermer dans le musée vendredi soir

Plus précisément, d'après nos informations, les cambrioleurs étaient au nombre de quatre, comme le montre clairement une vidéo tournée par une caméra de surveillance installée au musée Dobrée, mais ces individus sont difficilement reconnaissables notamment parce qu'"ils portaient un casque" cette nuit-là.

L'alarme s'est déclenchée à 3h30 samedi matin, mais l'agent de sécurité arrivé sur place n'a alors pas constaté d'anomalie ou de trace visible de casse. Et ce n'est que vers 11h30 qu'un agent du Département a découvert le "désastre" : selon une source proche de l'enquête, les quatre cambrioleurs ne seraient pas entrés par effraction dans le musée, mais "se seraient laissés enfermer" vendredi soir au moment de la fermeture et auraient attendu le moment le plus propice et le plus calme pour agir.

Vol du Coeur d'Anne de #Bretagne : une association se propose comme médiatrice et tente d'établir un contact avec les ravisseurs afin de récupérer le reliquaire au plus vite.

Contact 👉annedebretagne2014@free.fr#MuseeDobree#LoireAtlantique#Patrimoine#AnneDeBretagne — Loire-Atlantique (@loireatlantique) April 15, 2018

Ce cambriolage a suscité une grande émotion à Nantes et en Bretagne, ainsi que l'indignation du président du conseil départemental, propriétaire du musée Dobrée. Aussitôt après, le comité Anne de Bretagne s'est proposé comme "médiateur confidentiel" entre les voleurs et le propriétaire du cœur reliquaire d'Anne de Bretagne, objet d'orfèvrerie d'une valeur inestimable, datant de la mort de la duchesse Anne en 1514 et conservé au musée Dobrée depuis 1886.

Mais à ce jour, le comité Anne de Bretagne, qui propose de le joindre via une adresse mail, explique n'avoir reçu "aucune information", aucun contact, permettant de retrouver l'écrin précieux dans l'état dans lequel il était conservé. Contactée par France Bleu Loire Océan, la police judiciaire de Nantes se refuse à tout commentaire sur cette enquête en cours.