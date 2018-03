Le tribunal de grande instance d'Amiens a reçu la déclaration de cessation de paiements ce mercredi 14 mars 2018. Il s'agit de l'association "Un coin de vie à domicile" créée en 1998 et qui compte 90 salariés et 200 bénéficiaires.

Somme, France

L'association "Un coin de vie à domicile" ne peut plus rembourser ses dettes. La déclaration de cessation de paiements a été transmise au tribunal de grande instance d'Amiens le mercredi 14 mars 2018. L'association amiénoise ne veut pas communiquer avant d'être reçue au tribunal le 5 avril prochain.

Un coin de vie à domicile a été créée en 1998 à Amiens et compte 90 salariés et 200 bénéficiaires en moyenne. L'association permettait à des personnes âgées de trouver des auxiliaires de vie, des aide-ménagères et elle aidait aussi des parents surbookés à dénicher des gardes d'enfants.

Le conseil départemental de la Somme explique que l'association en serait arrivée là à cause d'une mauvaise gestion. Marc Dewaele est vice-président en charge des personnes âgées et de l'aide à domicile : "Est-ce que le modèle était pérenne ? Ces associations doivent se réinterroger sur leur modèle économique, se restructurer, revoir le financement et l'organisation."

Marc Dewaele rappelle que l'association avait bénéficié de plusieurs aides en 2016 et 2017, 120 000€ au total mais sans pour autant réussir à redresser la barre. L'élu ajoute qu'il aurait peut-être fallu se rapprocher d'autres associations pour mutualiser les moyens.