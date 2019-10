INFO FRANCE BLEU : A Poitiers, les habitants d'un immeuble HLM occupent leur hall pour empêcher le business des dealers

Poitiers, France

A Poitiers, les habitants d'un immeuble des Couronneries occupent leur hall pour empêcher le business des dealers ! Depuis ce lundi, des femmes et des hommes de tous âges se donnent rendez-vous autour d'une table en mode "fête des voisins". Tous les jours, ils se retrouvent là à partir de 15 heures jusqu'au soir pour reprendre possession de leur hall d'immeuble squatté par des trafiquants de drogue depuis au moins un an. Une action courageuse saluée par le directeur de cabinet de la préfète de la Vienne et par la police qui leur envoie régulièrement des patrouilles dans le quartier. Objectif : retrouver la sécurité et la sérénité.

Des habitants à bout

Ces occupations sont aussi le moyen pour les habitants d'échanger sur leur ras-le-bol. "On en pouvait plus", raconte l'un d'entre eux. "Il fallait qu'on fasse quelque chose. On a mis en place une pétition, on s'est réunis et on a décidé d'occuper le hall", explique cet homme. Une femme à côté témoigne :

Pour ces jeunes, le hall c'était devenu leur salon. Ils font du bruit jusque tard le soir. Vous avez les odeurs de drogue qui montent jusqu'au douzième.

Autour de la table, agrémentée de café, de thé, de petits gâteaux, les habitants font connaissance, discutent de la situation. "Moi ma famille refuse de venir parce qu'elle n'ose pas traverser le hall et le nuage de fumée". Un autre raconte que sa femme malade est perturbée par les odeurs de drogue.

Au 9 de la rue Nimègue à Poitiers, les habitants se réapproprient leur hall © Radio France - Isabelle Rivière

Il y aussi les dégradations : "Notre bailleur social veut bien réparer mais seulement quand ces jeunes arrêteront de tout casser". Certains habitants racontent que les dealers cassent les boîtes aux lettres ou les compteurs électriques dans les étages pour "planquer" leur "drogue". Une autre habitante, jeune maman, raconte :

"Ma fille de 5 ans m'a dit Maman, j'ai peur de descendre dans le hall. Je veux déménager"

Au 9 de la rue Nimègue, les locataires de cet immeuble HLM géré par Habitat 86 ont quelque peu chamboulé les habitudes des dealers. Ces derniers ont quelque peu déplacé leurs activités, mais le but de cette action, c'est que les trafiquants aillent trafiquer ailleurs.

"On n'est pas agressifs. On est juste là"

Et quand on leur demande s'ils ont peur des représailles, les riverains répondent que non. Certains jeunes habitent l'immeuble. Ils n'osent imaginer que les dealers s'en prennent à eux. La police en tout cas est prévenue. Elle a accentué les rondes. La préfecture est également alertée. Les habitants eux espèrent que leur geste fera florès car avant le 9, les dealers étaient au 21 et au 11. Ils cherchent toujours des halls calmes pour leurs activités. "Il faut que les habitants des autres immeubles fassent comme nous ! il faut qu'on nous aide à arrêter ces trafics !", insiste l'un des riverains mobilisés.