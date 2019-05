INFO FRANCE BLEU - Agression transphobe ce mardi 21 mai dans les rues de Rouen

Deux personnes dont une personne trans ont été agressées, ce mardi 21 mai, rue des Charettes à Rouen. Des plaintes ont été déposées et quatre personnes ont été interpellées. Le service de la sûreté urbaine de Rouen est chargé de l'enquête.

Alors qu'elles se promenaient rue des Charettes en centre-ville de Rouen, deux personnes ont été agressées. L'une d'entre elles est transgenre. Cette agression a eu lieu vers 16 heures ce mardi 21 mai. Elles ont été insultées ("sale m***" et d'autres insultes plus difficiles à entendre) et bousculée pour l'une d'elles.

Elles se réfugient alors au local de la TCAR, tout proche, appellent la police. Une patrouille de la BAC arrive rapidement sur les lieux et retrouvent les agresseurs.Cinq adolescents, âgées de 15 à 17 ans, seraient à l'origine de cette agression. Quatre ont été interpellées après un dépôt de plainte. Ils sont convoqués vendredi au commissariat principal. Des recherches sont en cours pour retrouver le cinquième agresseur.

L'enquête en cours a été confiée à la sûreté urbaine de la police de Rouen.

Une agression qui intervient alors que ce mardi après-midi un jeune homme de 23 ans a été condamné à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris pour "violences commises à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre". Il a reconnu avoir frappé au visage, Julia, une femme transsexuelle, le 31 mars dernier, en marge d'une manifestation contre l'ex-président algérien Bouteflika.

