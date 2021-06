INFO France Bleu - Babybel, l'ancien complice de Jeremstar, va être renvoyé devant la Justice à Nîmes

Il se faisait appeler Babybel, à l'époque où il se mettait en scène dans les vidéos de Jeremstar, star d'Internet et des réseaux sociaux. Le nîmois va devoir s'expliquer devant les tribunaux dans une affaire de corruption et de recours à la prostitution de mineurs.

L'affaire avait fait grand bruit en janvier 2018. Elle mettait en cause Jeremstar (Jérémy Gisclon), la star des réseaux sociaux et son acolyte Babybel, Pascal Cardonna. Le duo postait des dizaines de vidéo, dans lesquelles le nîmois servait de "faire valoir". Ces vidéos recueillaient des centaines de milliers de vues. Jusqu'à ce que Babybel soit accusé par le lunellois Annoir (mineur au moment des faits dénoncés) de viol aggravé, et Jeremstar de complicité. C'est le parquet de Nîmes et celui de Paris (pour Jeremstar) qui étaient chargés de l'enquête. Elle est bouclée et Babybel devra s'expliquer devant la justice.

Au début de cette sordide histoire sur la toile, Jeremstar subtilise un scoop à Aqababe, un blogueur people, et le publie. Pour venger ce qu'il considère comme un outrage, Aquababe dévoile une sextape de Jerem' et porte des graves accusations à l'encontre de Babybel. Tempête sur la toile. On parle alors de "Jeremstar Gate". A suivre, la plainte d'Annoir pour viol aggravé contre l'acolyte et complicité pour son mentor.

Selon les informations de France Bleu Gard Lozère, aucune charge n'a été retenue contre Jeremstar, qui d'ailleurs avait très rapidement lâché son comparse Babybel en clamant qu'il n'avait rien avec les frasques dénoncées. Jerem' blanchi mais après un fort long silence judiciaire, la note risque de s'avérer salé pour le Nîmois qui devra en répondre début 2022.

L'acte de poursuite, en cours de redaction, comprendrait, de multiples infractions à connotations sexuelle. Organisation, à son domicile, de soirées suivies de relations sexuelles en présence de mineurs, soirées où l'alcool était fourni auxdits mineurs. S'ajoutent : la corruption de mineurs, l'agression sexuelle et recours à la prostitution de mineurs.

Il risque jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et de lourdes amendes.