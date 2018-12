INFO FRANCE BLEU BEARN : l'auteur présumé du coup de couteau de Billère, arrêté ce mercredi matin

Billère, France

L'auteur présumé du coup de couteau de Billère, le 8 décembre dernier a été interpellé ce matin. Il s'agit d'un mineur qui vit dans l’agglomération Paloise. Il était en fuite depuis les faits. Il a été arrêté à Nantes. Les faits se sont déroulés sur le parking devant le sporting d'Este à Billère, vers 23 heures ce samedi soir, après un gala de boxe Thaï. Ce mineur n'a que 16 ans. Il est soupçonné de tentative de meurtre.

Un mineur de 16 ans

Il est mineur mais il est connu de la police et du juge pour enfants de Pau. Pas pour des faits de violences, mais essentiellement des délits routiers. C'est donc à Nantes que les enquêteurs de la Police Judiciaire de Pau l'ont localisé. Ils se sont rendus eux-mêmes là-bas pour procéder à son interpellation. En fait, il a été identifié très vite, parce qu'il y avait beaucoup de témoins de cette bagarre. Ils étaient une dizaine à se battre. Et puis la victime a elle aussi été entendue après ses soins. C'est donc une bagarre dont on ne connait toujours pas le motif. La victime âgée de 24 ans a reçu un coup de couteau dans le dos. Une blessure grave qui a nécessité une intervention chirurgicale. C'est la gravité de cette blessure qui a poussé le parquet de Pau à ouvrir une information judiciaire pour tentative de meurtre.

Le jeune est toujours en garde à vue à Nantes, mais il devrait être transféré à Pau, pour la suite de la procédure et son éventuelle mise en examen par la juge d'instruction chargée de l'affaire.