INFO FRANCE BLEU - Belfort : deux policiers municipaux mis en examen pour faux en écriture

INFO FRANCE BLEU BELFORT MONTBÉLIARD. Deux policiers municipaux de Belfort ont été mis en examen ce jeudi pour "pour faux et usage de faux en écriture publique", après une arrestation controversée au printemps dernier. Le 17 avril dernier, ils avaient interpellé un conducteur de scooter dans la rue à Belfort pour "refus d'obtempérer, outrage et rébellion". Mais leur version des faits a été mise en cause par les images des caméras de vidéosurveillance.

L'interpellation n'était pas justifiée (le Parquet)

Pour la justice, le rapport d'interpellation remis à la police nationale ne correspond pas à la réalité des faits. Par écrit, les deux agents municipaux expliquent que le conducteur du scooter venait de faire une "transaction douteuse" avec un automobiliste. Ils ont voulu l'interpeller, mais, selon eux, le jeune homme aurait alors pris la fuite, après avoir percuté les deux policiers municipaux.

Cette version est contredite par les caméras de vidéosurveillance. Sur les images, au contraire, c'est bien un premier policier, à vélo, qui percute directement le scooter. "L'interpellation n'était pas justifiée" et "la violence employée non légitimée" avait estimé le Procureur de la République de Belfort en mai dernier, lors de l'ouverture de l'enquête.

Jusqu'à dix ans de prison

Les deux agents étaient convoqués ce jeudi dans le bureau du juge d'instruction à Besançon. Ils viennent d'être mis en examen "pour faux et usage de faux en écriture publique". "Nous n'avions aucune intention d'altérer les faits", ont-ils redit ce jeudi. Mais après avoir visionné les images, le juge n'a pas été convaincu par leur version.

C'est désormais au pôle de l'instruction de Besançon de décider si les deux agents doivent être renvoyés devant le tribunal correctionnel. Ils risquent une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison. Aucun contrôle judiciaire n'a été prononcé : les deux policiers peuvent continuer à exercer. Selon nos informations, depuis les faits, ils ont été reclassés en interne et ne patrouillent plus sur le terrain.

Dossier dépaysé à Besançon

En mai dernier, l'affaire avait créé de vives tensions entre la municipalité et la police nationale. Le maire de Belfort Damien Meslot avait jugé "disproportionnée" la garde à vue des deux agents, et il avait décidé de suspendre les actions de coopération entre la police municipale, qui compte à ce jour 27 agents, et le commissariat de Belfort.

"Aucune communication ne sera faite sur cette affaire par le Syndicat National des Policiers Municipaux, ni par notre avocat", a indiqué à France Bleu Belfort Montbéliard Lionel Dujancourt, le délégué départemental du SNPM dans le Territoire de Belfort.

Les deux agents étaient poursuivis pour "faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique" et "violence n'ayant entraîné aucune incapacité par personne dépositaire de l'autorité publique", mais seule la première qualification a été retenue pour la mise en examen.