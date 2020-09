INFO FRANCE BLEU - Chevaux mutilés : des éleveurs arrêtent une voiture en pleine nuit, une enquête ouverte

Ce weekend, en pleine nuit, sur une route de Rosporden, deux femmes rentraient en voiture de leur lieu de travail à Quimper quand un groupe d'éleveurs - dont un était armé d'une machette - les ont interceptées. Ces derniers les suspectaient d'être des mutilateurs de chevaux en repérage, quelques jours après en avoir été victimes, dans la commune voisine de Bannalec.

"Des débordements inacceptables"

La gendarmerie appelle les éleveurs à ne pas se faire justice soi-même. "Que les éleveurs et propriétaires de chevaux se réunissent et s'organisent chez eux, d'accord, confie Nicolas Duvinage, commandant de la gendarmerie du Finistère, mais faire des patrouilles et intercepter des véhicules sur la voie publique, c'est interdit. Ce sont des débordements inacceptables." Une enquête judiciaire a été ouverte.