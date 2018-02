Rouen

C'est la région Normandie qui gère les services de restauration dans les lycées. Selon nos informations, la collectivité a été alertée au début de l'année 2018 sur des soupçons de vols à la cantine du lycée Flaubert à Rouen. Une enquête administrative a été lancée et des responsables des ressources humaines se sont rendus sur place. En inspectant les casiers des personnels de restauration, ils ont trouvé des bocaux de soupe encore chaude, des plats individuels, du pain, des fruits, des gâteaux, du chocolat, du fromage, de quoi faire des repas complets. Les aliments ne présentent aucun problème de date de péremption ni de conservation. Dans le coffre d'une voiture, les agents de la région retrouvent même une cargaison de palettes qui servent à fournir les denrées, des palettes consignées 50 euros la pièce.

Presque tous les agents de la cantine seraient impliqués

Le service de cantine du lycée emploie une quinzaine de personnes et presque toutes seraient impliquées dans ce trafic. Interrogées, elles auraient reconnu voler quotidiennement et depuis des années des repas qui devaient être servis aux internes le soir. La région a ouvert une enquête administrative et les agents mis en cause vont être reçus en entretien dans le cadre de procédures disciplinaires.