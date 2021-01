INFO FRANCE BLEU | Des chefs d'entreprises de la Mayenne verbalisés pour avoir déjeuné dans un restaurant

18 convives ont été verbalisés ainsi que le propriétaire de ce restaurant huppé de l'agglomération de Laval, d’après nos sources. Tous les invités ont reçu une amende de 135€. Toujours selon nos informations, les policiers sont intervenus lors de ce déjeuner, qualifié "d'affaire sensible".

Et pour cause : les restaurants doivent évidemment rester fermés à cause de la Covid-19, mais plusieurs chefs d'entreprises étaient présents autour de la table. Notamment Samuel Tual, le patron du groupe Actual Leader, spécialisé dans l'intérim, et responsable du Medef régional. Son service communication confirme sa présence mais parle "d'une réunion de travail entrecoupée d'un temps de déjeuner dans une salle privatisée du restaurant, et que les gestes barrières ont été respectés". En revanche il dément les verbalisations.

D'après nos informations, au moins un élu mayennais aurait participé au repas.