Des parents, dont les bébés ont consommé du lait fabriqué dans l'usine de Craon, vont porter plainte contre le groupe mayennais et ça va se faire dans les prochaines semaines.

Craon, France

Selon nos informations, une dizaine de plaintes seront déposées cette semaine ou dans les 15 jours à venir. Et il y en aura probablement des dizaines d'autres d'ici la fin du mois de février. Des plaintes individuelles, par famille, par parents, pour non-assistance à personne en danger, ça concerne les nourrissons qui n'ont pas été malades. Et pour mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires, le motif retenu pour les bébés hospitalisés.

Non-assistance à personne en danger et blessures involontaires

Ces parents veulent savoir ce qui s'est vraiment passé sur les chaînes de production de l'usine de Craon, d'éventuelles failles dans les contrôles sanitaires. Et tous ont bien l'intention d'aller au bout de leurs démarches afin que ce type d'accident industriel ne se reproduise plus.

Un collectif de victimes, dirigé par un père de famille de la région parisienne, a été créé. Il affirme recevoir, tous les jours, des messages de parents inquiets et en colère.

La justice a ouvert une enquête, elle est menée par le pôle santé du Parquet de Paris.

A Craon, la zone de production des produits infantiles est temporairement fermée. Des opérations de décontamination sont en cours. Lactalis espère rouvrir son site le mois prochain.