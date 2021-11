INFO FRANCE BLEU - Des femmes disent avoir été droguées au GHB dans une boîte de nuit en Mayenne

C'est une information France Bleu Mayenne. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de la Mayenne après que des jeunes femmes disent avoir été droguées à leur insu dans une boite de nuit du département.

Des piqûres de GHB ?

Les faits se seraient produits dans la boîte de nuit La Chamade à Entrammes au sud de Laval. Une femme s'effondre en plein milieu de la boite de nuit ce samedi 13 novembre au soir selon le gérant. Quand elle reprend conscience, elle assure avoir été piquée à son insu avec une seringue remplie de drogue. Elle ne sait pas qui a pu la viser. L'établissement est bondé, près de 900 personnes font la fête, il n'y aurait pas de témoin. Ce soir là, deux autres mayennaises disent avoir été victimes de ces seringues. Elles sont toutes les trois prises en charge par les secours et devant la gravité de ces faits présumés, une enquête est ouverte par la gendarmerie. Le parquet de Laval est saisi. Des analyses toxicologiques sont en cours pour savoir si oui ou non ces femmes ont bien reçu une dose de GHB.

D'importantes rumeurs circulent sur les réseaux sociaux en ce moment sur des cas de piqûres similaires dans des discothèques d'Angers. En août 2020, des jeunes Sarthoises assuraient avoir été droguées dans des boîtes de nuit du Mans.

La direction se veut rassurante

Dans une publication Facebook publiée ce lundi 15 novembre, les gérants de La Chamade se veulent rassurants : "La Chamade est, et restera le club avec son ambiance familiale et conviviale où il fait bon de se réunir. Personne ne pourra jamais retirer cela malgré les mauvaises intentions de certain(e). Nous vous demandons de ne pas céder à la panique, de ne pas croire et partager tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux" peut-on lire "Nous travaillons aujourd’hui avec la gendarmerie qui prend le sujet très au sérieux, pour trouver des solutions et mettre en place certaines choses afin d’essayer de lutter contre cette "violence"".