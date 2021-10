INFO FRANCE BLEU | Des Mayennais vivent sur le site d'une ancienne décharge sans le savoir, leur santé menacée

Cuivre, zinc, arsenic, plomb. Dans un rapport de 95 pages élaboré l'année dernière, et que France Bleu Mayenne s'est procuré, le bureau d'études Fondasol démontre la présence inquiétante de ces éléments chimiques dans des jardins et dans les sols sur lesquels ont été construites plusieurs maisons en 2006 à Ahuillé, au sud-est de Laval. En 2019, des montagnes de déchets avaient été retrouvées par des propriétaires, alors qu'ils entamaient des travaux chez eux.

Des taux inquiétants dans le sang

Les résultats de ces analyses ont mis en évidence, par exemple, "des impacts en cuivre (...) dépassant de 2 à 6 fois le fond géochimique" ou encore "en arsenic (...) dépassant de 2 à 12 fois le fond géochimique". En clair, ces taux élevés présentent un risque pour la santé des habitants concernés. "J'ai un taux de zinc qui est élevé donc c'est inquiétant" explique Pierrick, le conjoint d'une des propriétaires des maisons avec qui il a réalisé des prises de sang.

Sa compagne, Chloé, a acheté la maison en 2018, bien loin d'imaginer à l'époque qu'une ancienne décharge publique était enfouie sous sa maison. La présence de plomb est aussi très préoccupante autour de la maison, ce que confirme un autre rapport d'expertise, évoquant un risque d'intoxication. "On nous parle de saturnisme, donc aujourd'hui on ne peut pas faire d'enfant" explique la jeune femme.

Une maison qui ne vaut plus rien

Depuis deux ans, le couple demande a minima une solution de relogement et le remboursement du prix de la maison. "On ne lâchera rien" soufflent-ils. Depuis 2019, cinq professionnels sont venus expertiser la maison de Chloé. Un notaire qu'elle a sollicité, conclut sans concession qu'il "serait très difficile voire impossible de trouver un acquéreur potentiel susceptible d'être intéressé par l'achat (...) À mon avis la perte de valeur peut être évaluée à 100%".

Dans un courrier, daté de mai 2020, la mairie d'Ahuillé a même déconseillé à l'ensemble des propriétaires de ne rien faire pousser dans les jardins. "Il faut éviter de toucher le sol, de faire du jardinage. _Quand on regarde dehors on voit encore des déchets_. Des bobines de cuivre par exemple. Il y a quelques mois on voyait aussi un barbecue. Le fait de ne pas pouvoir profiter de son jardin c'est très embêtant, surtout l'été ou en période de confinement" poursuit Pierrick.

"Aucun commentaire" des vendeurs

Plusieurs procédures sont en cours pour les propriétaires des maisons concernées. Contactés par France Bleu Mayenne, les vendeurs de la maison du couple n'ont pas souhaité faire de commentaire. La mairie d'Ahuillé de son côté indique qu'elle n'a pour le moment aucune solution d'hébergement à proposer sur la commune. Le temps presse.

