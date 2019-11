INFO FRANCE BLEU : Des policiers visés par des tirs de fusil à Montigny-les-Metz en Moselle

Un homme d'une soixantaine d'année a tiré sur des policiers ce samedi soir à Montigny-les-Metz, les policiers qui n'ont pas été blessés ont riposté et légèrement blessé le tireur. Il est actuellement en garde à vue.

Montigny-lès-Metz, France

Un habitant de Montigny les Metz âgé d'une soixantaine d'années a tiré sur des policiers ce samedi soir vers 21h, alors qu'ils intervenaient dans le cadre d'un différent familial. Par chance, aucun agent de police n'a été blessé. Le tireur en revanche a été légèrement blessé et brièvement hospitalisé dans la nuit à l'hôpital de Mercy, près de Metz. Il est actuellement en garde à vue. Une enquête de flagrance a été ouverte par le parquet de Metz, pour tentative d'homicide sur des policiers. Une information judiciaire pourrait être ouverte dès demain.

L'homme tire à sa fenêtre avec son fusil

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme a exhibé un fusil devant sa femme, en la menaçant et en menaçant de se suicider. Sa femme a réussi à s'enfuir et à se réfugier à côté, dans un bar. Alertés, les policiers se sont rendu rapidement devant un immeuble de la rue du Gibet. Dès leur arrivée, ils ont essuyé des tirs du forcené, à sa fenêtre. Heureusement, aucun d'eux n'a été blessé. Les agents de police de la bridage spécialisée de terrain (BST) ont riposté et blessé légèrement le tireur à l'épaule.

Sang-froid et réaction proportionnée des policiers

Pendant ce temps, le quartier a été bouclé, le procureur, le maire de Montigny-les-Metz et le patron de la police en Moselle se sont rendu sur place. Au bout d'une petite demi-heure, l'homme a décidé finalement de se rendre. Il a d'abord été emmené à l'hôpital puis placé en garde à vue. Cet habitant de Montigny les Metz n'avait jamais fait parler de lui, pas de condamnation à son actif. D'où la surprise des policiers quand il a tiré sur eux. Ce dimanche matin, leurs collègues saluent leur sang-froid et leur réaction proportionnée.