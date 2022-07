INFO FRANCE BLEU - Des soupçons de fraude fiscale pèsent sur l'élue nord-iséroise Magali Guillot

Alors qu'une plainte vise Magali Guillot pour abus de confiance dans sa gestion de l'EHPAD des Pérolines à Saint-André-le-Gaz, France Bleu Isère apprend que l'élue fait l'objet d'un contrôle fiscal pour l'année 2018. Il montre entre autre des bénéfices non déclarés et des mouvements suspects.

Un nouvel oubli pour Magali Guillot ? Il y a moins d'un an, France Bleu Isère révélait que la maire de Saint-André-le-Gaz et présidente de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné avait "oublié" de remplir sa déclaration d'intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Aujourd'hui, on apprend que l'ancienne directrice de l'EHPAD des Pérolines fait l'objet d'un lourd contrôle fiscal pour l'année 2018. L'administration fiscale estime également que Magali Guillot a volontairement omis de déclarer un peu plus de 90.000€ sur cette année 2018.

Plus de 70.000€ de bénéfices non déclarés

Sous cette somme, il y a d'abord 72.502€ de bénéfices de la maison de retraite non déclarés pour l'impôt sur les sociétés. Une omission dont Magali Guillot a forcément connaissance estime l'administration fiscal car elle détient l'ensemble des parts de la société des Pérolines. Sollicitée par France Bleu Isère, l'élue assure qu'il s'agit d'un oublie de la part de Domidep, un gros groupe gestionnaire d'EHPAD en charge de la comptabilité des Péroline à l'époque.

Un changement de dirigeants au sein de ce groupe aurait conduit à l'oublie de dépôt de comptes de l'établissement géré par la maire de Saint-André-le-Gaz pour 2018 et 2019. Un dépôt assuré en retard, en 2020 selon elle, par un autre comptable. Elle travaille donc à un recours à l'amiable dit-elle avec son avocat, sur ce point de la procédure.

Ces absences de déclarations interrogent d'autant plus que 2019 correspond à l'année à partir de laquelle trois propriétaires de plusieurs chambres dans l'EHPD n'ont plus touché de loyer, ce qui a conduit au dépôt d'une plainte pour abus de confiance envers Magali Guillot. Mais ce ne sont pas les seules irrégularités démontrées par le contrôle fiscal.

Des chèques émis par les Pérolines encaissés sur des comptes personnels

17.593€ ont retenu l'attention des inspecteurs des finances publiques. Cet argent provient de chèques émis par l'EHPAD et encaissés directement sur les comptes personnels de l'élue sans aucun justificatif du côté de l'entreprise. Elle explique que ces chèques correspondaient à des vacances avec un engagement de remboursement, "comme un prêt à 0%."

Magali Guillot a elle-même indiqué lors du contrôle fiscal qu'elle versait directement sur son compte des chèques émis par des pensionnaires de la maison de retraite selon les informations de France Bleu Isère. Des mouvements qui ont interpellé les contrôleurs, d'autant que l'ancienne directrice des Pérolines percevait son salaire par un virement.

Soupçons d'enrichissement personnel

Cette procédure menée par les finances publiques de l'Isère revient également sur l'achat de la société des Pérolines. En 2011, Magali Guillot effectue cette transaction via une autre société dont elle est propriétaire, Domijosc. D'après les documents qu'a pu consulter France Bleu Isère, elle emprunte 270.000€ qu'elle rembourse en puisant dans la trésorerie de la maison de retraite, au point qu'en 2017 les montants finissent par dépasser celui de l'emprunt, intérêt compris, et mettent en difficulté les Pérolines.

à lire aussi Après une plainte pour abus de confiance contre Magali Guillot, un droit d'alerte de ses salariés

Ces constats de l'administration fiscale la mènent a soupçonner une "société quasi-écran"qui aurait potentiellement renvoyé l'argent vers les comptes personnels de Magalie Guillot. Au moment des révélations sur la plainte pour abus de confiance début 2021, le journal Le Parisien avait annoncé que Magali Guillot faisait l'objet d'une enquête de Tracfin, la cellule de lutte contre la fraude fiscale, qui la soupçonne d'enrichissement personnel.