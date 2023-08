INFO FRANCE BLEU - Deux Albanais interpellés après de luxueux vols dans le Golfe de Saint-Tropez

Ils sont soupçonnés d'une dizaine de cambriolages dans de luxueuses villas du Golfe de Saint-Tropez depuis le début de l'été ! Deux Albanais de 37 et 40 ans, défavorablement connus à travers l'Europe, ont été interpellés le 17 août dernier dans l'après-midi par les gendarmes.

ⓘ Publicité

Les deux individus avaient cambriolé la nuit précédente une villa de Gassin et étaient repartis avec des bijoux et de la maroquinerie de luxe. Mais la victime avait laissé dans un des sacs volés... un traceur GPS qui a permis de retrouver rapidement les deux cambrioleurs.

Les hommes du Groupe d'Enquêtes Spécialisées de la Brigade de recherches de Gassin, appuyés par des gendarmes mobiles et la brigade de Saint-Tropez, ont donc interpellé quelques heures plus tard les deux Albanais dans l'appartement qu'ils louaient depuis le début de l'été dans un centre de vacances de Gassin.

Un préjudice total de plus de 500.000 euros

La perquisition du logement a permis de saisir 11.500 euros, plus de 6000 dollars en liquide et plus de 250 objets volés lors des cambriolages commis précédemment dans tout le Golfe de Saint-Tropez : des bijoux, des sacs ou encore des chaussures de marque. Le préjudice total s'élèverait à plus de 500.000 euros. Les objets sont en train d'être restitués à leurs propriétaires, victimes d'un cambriolage depuis début juillet.

Le duo était dans le viseur des gendarmes depuis plusieurs semaines : ils avaient repéré ces deux hommes qui portaient toujours un bob sur la tête et des masques chirurgicaux lors des cambriolages pour compliquer leur identification. Une première interpellation avait d'ailleurs échoué début août : les malfrats avaient réussi à prendre la fuite en partant à pied à travers les bois après avoir frappé des gendarmes.

Connus à travers l'Europe

Les deux Albanais, spécialisés dans les cambriolages, sont connus à travers l'Europe : en Italie, en Allemagne où un mandat d'arrêt leur a été délivré et en Suède où ils ont été expulsés après déjà une série de vols.

Après leur interpellation à Gassin, les deux hommes ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès prévu en octobre prochain devant le tribunal de Draguignan.