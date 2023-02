INFO FRANCE BLEU - Deux hommes agressés à Épernay sous l'objectif des caméras de surveillance

Les faits se sont déroulés en pleine nuit ce 15 février. Deux trentenaires avaient rendez-vous dans le centre d'Épernay, rendez-vous pris via un site de rencontres. En fait, il s'agissait d'un guet-apens, un groupe les attendait et plusieurs individus les ont violemment agressés. Les deux victimes ont été battues et l'un d'entre eux conduit de force vers un distributeur automatique de billets.

Une scène suivie en direct par les policiers

Une scène filmée par les caméras de surveillance et visionnée en direct au Centre de supervision urbaine. Les policiers ont pu rapidement intervenir et interpeller deux des agresseurs qui n'imaginaient sans doute pas avoir agi sous l'œil des caméras. Deux jeunes appréhendés en possession de téléphones et papiers volés à leurs victimes. Ils ont été placés en garde à vue.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Châlons-en-Champagne pour extorsion et violences aggravées par plusieurs circonstances. Les enquêteurs vont aussi tenter d'identifier les autres membres du groupe. Quant aux deux victimes, deux hommes d'une trentaine d'années, ils ont été choqués et blessés, ils ont été transportés à l'hôpital.