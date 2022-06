INFO FRANCE BLEU - Deux individus interpellés dans l'affaire des tags homophobes à Laval

D'après nos informations, deux individus ont été récemment entendus par la police de Laval. Ils ont insulté et diffamé des agents de la ville qui étaient en train de peindre des passages piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole LGBT. Des passages piétons régulièrement tagués.

À Laval, des tags homophobes ont encore été signalés sur des passages piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel le week-end dernier. C'est la quatrième fois depuis le mois de mai. Les plaintes de la municipalité lavalloise se succèdent, et l'enquête judiciaire avance vite. France Bleu Mayenne a appris ce mardi 28 juin 2022 que deux individus ont été entendus récemment dans le cadre de cette affaire.

Placés en garde à vue, ils ont été auditionnés par la police. Ce sont eux qui ont insulté et diffamé des agents de la ville de la ville pendant que ces derniers peignaient des passages piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel. En mai dernier, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, la mairie de Laval avait décidé de peindre trois passages piétons.

Individus encapuchonnés

Le parquet de Laval doit décider des poursuites judiciaires pour le duo. Pour l'heure, on ignore encore si ces individus sont les auteurs des tags. Sur ce point la police travaille "ardemment" dit-elle. Plusieurs caméras de surveillance, celle de la mairie mais aussi de certains commerces ont été réquisitionnées. Selon les informations de France Bleu Mayenne on y voit à chaque fois des individus cagoulés, ou avec des capuches écrire les insultes homophobes.

L'enquête avance vite

Sans trahir les secrets de l'enquête, le commandant de police Philippe Lahondes, référent sur les discriminations à Laval, a accepté d'évoquer ces affaires d'homophobie. Il explique que les investigations avancent vite grâce au parquet et l'aide d'autres institutions. "Nous travaillons de concert avec la mairie évidemment et les associations. _Dès que nous avons une information elle est traitée tout de suite_, donc je reste confiant. Il faut que les auteurs de ces méfaits sachent que ce qu'ils ont fait est grave. Qu'il n'y a aucune impunité et que ce n'est pas un amusement. Discriminer l'autre en fonction de son orientation sexuelle est un délit. C'est puni par la loi. J'espère que l'on arrivera à les identifier" explique le commandant. À chaque fois les tags homophobes ont été réalisés la nuit ou très tôt le matin.

À Laval la collaboration entre les autorités policières, judiciaires et les associations LGBT fonctionne très bien. Depuis 2019 le commandant Philippe Lahondes est le référent discrimination. Il s'agit d'un rôle qui entre dans un plan d'action national du ministère de l'Intérieur, qui a fait de la lutte contre l'homophobie une priorité.