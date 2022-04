INFO FRANCE BLEU - Deux plaintes déposées à Tours pour des piqûres à la seringue

Le phénomène s'amplifie et les dossiers s'accumulent, les uns après les autres, dans les services judiciaires. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes en France après des piqûres administrées en boîtes de nuit ou lors de festivals. Après Caen, Béziers, Rennes, Grenoble ou encore Bourges, deux plaintes ont été déposées à Tours, selon nos informations, pour des faits s'étant déroulés lors de deux soirées différentes dans une même discothèque, entre fin mars et début avril.

Les victimes présumées sont un homme et une femme. Tous deux se sont sentis mal après leur soirée en boîte de nuit et c'est en allant consulter un médecin le lendemain qu'ils sont rendus compte d'une marque sur leur peau. Une enquête est ouverte pour "administration de substances nuisibles".

Je ne vais plus en boite de nuit avec ce genre d'histoires

Après les trois plaintes déposées à l'automne dernier pour des suspicions de drogue au GHB dans des discothèques de Tours, l'inquiétude grandit auprès des étudiants, et surtout des étudiantes, de Tours. Morgane ne compte plus les témoignages qu'elle voit passer sur les réseaux sociaux. "Et dès que ma mère voit une information sur des femmes piquées avec des seringues, elle m'en envoie les liens, donc je suis au courant de tout, et ça fait flipper", confie l'étudiante en première année de psychologie.

Si la jeune femme assure "faire attention" sans changer pour autant renier sur les sorties, Fraise, elle, est dans un autre état d'esprit. "On est constamment terrifiée, on a peur. Peur des gens autour de nous, peur de notre corps, vous vous rendez compte ?!" Elle ne raisonne plus comme avant, lorsqu'elle se demandait simplement où est-ce qu'elle passerait une bonne soirée. Désormais, c'est plutôt : "Où est-ce que je suis sûre de ne pas me faire embêter. À la base, je suis plutôt casanière mais ça s'est aggravé. Là, franchement, je ne vais plus en boîte de nuit avec ce genre d'histoires. Je préfère à la limite créer ma boîte de nuit chez moi. Mais sortir dans ces conditions, non."

Mon amie prend un traitement contre le VIH à cause de cette piqûre

Les bars, les boîtes de nuit, depuis 10 jours, Amandine elle aussi les fuit. Et pour cause, elle est allée au Printemps de Bourges la semaine dernière et une de ses amies s'est fait piquer lors du festival, où quatre plaintes ont été recensées. "Elle n'a rien ressenti sur le coup, c'est le lendemain qu'elle s'en est rendue compte, explique la jeune femme. Elle avait un énorme bleu sur le bras avec un aspect un peu bizarre. Et on lui a confirmé qu'il s'agissait bien d'une piqûre à la seringue. Mais qu'elle pas eu d'effets liés à de la drogue, c'est peut-être le VIH. Donc en attendant les résultats d'analyses, mon amie prend un traitement contre le VIH à cause de cette piqûre. Donc, pourquoi sortir s'il existe des risques aussi graves ? J'y étais à cette soirée au Printemps de Bourges et je ne comprends pas que quelqu'un ait pu rentrer avec une seringue."

Comme beaucoup d'autres, Amandine souhaite un renforcement de la sécurité et des contrôles dans les lieux festifs. De son côté, l'association "Stop au Harcèlement de rue 37" incite toutes les victimes présumées à la contacter. Surtout celles qui n'osent pas porter plainte mais qui souhaitent se confier de manière anonyme.