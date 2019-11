Le camion qui se trouvait sur le pont de Mirepoix-sur-Tarn au moment où celui-ci s'est effondré pesait près de 44 tonnes, soit bien plus que les 19 tonnes autorisées, selon les informations recueillies par France Bleu Occitanie. Le procureur confirme : des investigations sur ce point sont en cours.

Effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn : le camion tombé dans le Tarn pesait bien plus de 19 tonnes

Mirepoix-sur-Tarn, France

Après l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne) ce lundi, qui a provoqué la mort d'une adolescente de 15 ans, on en sait plus sur le camion qui se trouvait sur le pont traversant la rivière Tarn au moment du drame.

Un poids bien au-delà de la limite autorisée

Selon les informations de France Bleu, il s'agit d'un camion d'une entreprise installée à Bessière, juste en face du pont de Mirepoix-sur-Tarn : l'entreprise Puits Julien Fondation. Cette société est spécialisée dans le forage de puits, le terrassement et la construction de fondation spéciale. Son camion aurait traversé le pont équipé d'une remorque et sur cette remorque, il y avait un engin de chantier. Ce seul engin de chantier pèserait 19 tonnes à lui tout seul. Un tel chargement laisse peu de place au doute : l'ensemble pesait plus que la limite autorisée pour traverser ce pont, fixée à 19 tonnes. Le total du convoi pèserait 44 tonnes.

Sans compter que se trouvaient au même moment une Clio et un utilitaire, qui est d'ailleurs toujours recherché. Par ailleurs, les habitants sont nombreux à témoigner du fait que de nombreux "gros camions" passent fréquemment sur ce pont. Le procureur le confirme : des investigations sont en cours pour déterminer la charge précise du poids lourd.

Une enquête administrative, une enquête judiciaire et une enquête du Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) sont lancées.