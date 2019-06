INFO FRANCE BLEU - En Mayenne, d'anciennes religieuses vont engager des actions judiciaires contre l'Eglise catholique

29 Petites Soeurs de Marie, une communauté religieuse dont la maison-mère est en Mayenne, ont été relevées de leurs voeux par le Vatican. Elles ont engagé un avocat et ont décidé d'attaquer de hauts responsables de l'Eglise catholique.

Saint-Aignan-sur-Roë, France

Nous avons réussi à joindre hier mercredi 12 juin, dans la soirée, une des soeurs qui a été relevée de ses voeux. Elle nous parle de l'enchaînement des événements qui ont conduit le Saint-Siège à s'occuper de la communauté, à faire le ménage en quelque sorte. Pour officiellement des problèmes de gouvernance, d'autoritarisme. Officiellement.

Ils veulent nous démolir"

Mais il y a aussi peut-être, derrière la version officielles des autorités ecclésiastiques, une histoire de gros sous autour de la gestion de maisons de retraites, autour des biens immobiliers de la Congrégation qu'aurait souhaité récupérer le Diocèse de Laval. Ces anciennes religieuses, elles sont 29 réparties sur plusieurs sites en Mayenne et dans la région toulousaine, affirment n'avoir jamais été écoutées, jamais entendues. "Ils veulent nous démolir" assure cette femme, à l'autre bout du fil.

Des prélats au Vatican et en France dans la tourmente

Un bras de fer qui dure depuis des années et qui va durer. Car les Soeurs protestataires vont engager des actions judiciaires contre de hauts dignitaires de l'Eglise afin d'obtenir réparation et afin de rétablir la vérité dans cette affaire. Seraient visés ici des responsables au Vatican et en France. Pour affronter la tempête à venir, les 29 frondeuses peuvent compter sur un comité de soutien qui a lancé une pétition. Des milliers de personnes l'ont déjà signée.