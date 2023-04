Il est 19h30, ce vendredi 14 avril. Le Samu reçoit un appel transféré par les pompiers. Caroline Brémaud, chef des urgences de l'hôpital de Laval, et médecin régulateur ce soir-là, décroche. "On a un jeune adulte au téléphone qui nous dit que sa maman est tombée dans les escaliers, poussée par son mari, qu'elle est inconsciente et qu'elle respire mal", raconte la soignante.

Un médecin, un infirmier anesthésiste et un ambulancier partent en trombe de la ville de Mayenne (car les autres équipes SMUR sont déjà à l'œuvre) pour porter secours à la dame résidant dans les Coëvrons. Les pompiers s'engagent aussi, comme le veut la procédure, et arrivent en premier chez la supposée victime. Mais là, surprise. "Tout va bien, elle marche, elle parle. La dame est surprise de voir arriver les pompiers", poursuit Caroline Brémaud.

Un deuxième appel, un même numéro

Un quart d'heure après, vers 19h45, nouveau coup de fil au Samu. Un garçon prétend que sa maman a chuté de sa chaise à Laval et qu'elle est là aussi inconsciente. Après vérification, l'appel est passé avec le même numéro de portable que la première fois. D'où la colère de la cheffe du service des urgences. La très mauvaise blague a eu des conséquences jusque dans l'hôpital de Mayenne.

"Le médecin qui est chargé de monter dans la voiture du SMUR est aussi affecté aux urgences de Mayenne. Donc, il a quitté son poste et ses patients. Des gens ont attendu qu'il revienne pour être pris en charge". Une perte de temps estimée à 45 minutes par Caroline Brémaud. "Je partage l'indignation des équipes du SAMU" indique pour sa part le directeur de l'hôpital de Laval.

Les pompiers portent plainte également

La soignante a déposé plainte ce mardi matin au commissariat de Laval. Appeler les secours pour rien est un délit sévèrement puni par la loi : jusqu’à deux ans de prison et 30.000 euros d’amende. Les pompiers de la Mayenne vont aussi porter plainte au pénal et au civil dans cette affaire.