Info France Bleu : Etienne Falgoux cité pour une suspicion de fourchette contre l'Ulster

Le pilier gauche de l'ASM Clermont est convoqué ce mercredi à Londres devant la commission de discipline. Les Irlandais de l'Ulster, sèchement battus au Michelin, le commissaire à la citation reproche une fourchette infligée au centre Luke Marshall.

Que s'est-il réellement passé dimanche sur la pelouse du stade Marcel Michelin? Une démonstration de l'ASM face à des Irlandais emportés par le talent clermontois, ça c'est une certitude. Mais un des héros de la rencontre pourrait le payer au prix fort, s'il a bel et bien commis le geste de trop. Selon une information de France Bleu Pays d'Auvergne, l'Ulster, les fesses rougies par la correction, a cité à comparaitre Etienne Falgoux. Le pilier gauche auvergnat est suspecté d'avoir donné une fourchette dans les yeux du 3/4 centre Luke Marshall à la 31e minute de la rencontre.

Falgoux risque de 12 à 208 semaines de suspension !

Résultat : Falgoux est convoqué à 18 heures ce mercredi devant la commission de discipline à Londres. Il sera assisté par Me Charles Fribourg, l'avocat du club (voir communiqué de l'EPCR) Le jeune et prometteur pilier de l'ASM risque entre 12 et 208 semaines de suspension s'il est reconnu coupable ! Ce qui parait très peu probable au vu des images du match (voir la vidéo). Mais on a appris à être prudent avec les instances du rugby européen. Si une suspension était prononcée, celui qui a grandi au pied du Sancy, pourrait avoir du temps devant lui pour ronger son frein et s'adonner à son autre passion : le ski. Mais on n'en est pas encore là...

La citation du pilier clermontois Etienne Falgoux - @EPCR