INFO FRANCE BLEU - Garde à vue prolongée pour le gilet jaune qui a proféré des menaces de mort à l'encontre des préfets

Saint-Berthevin, France

La garde à vue du gilet jaune mayennais a donc été prolongé ce mardi 20 novembre, à l'hôtel de police de Laval. Il pourrait être déféré ce mercredi au Parquet, qui s'est saisi de l'affaire, pour une éventuelle mise en examen.

Lundi, lors d'un rassemblement des gilets jaunes à Saint-Berthevin, sur la rocade de l'agglomération lavalloise, cet homme d'une quarantaine d'années a proféré des menaces de mort à l'encontre du préfet de la Mayenne et de tous les autres représentants de l'Etat.

Il a publié une vidéo sur Facebook dans laquelle il dit : "Nous, on va donner des ordres au peuple d'aller chercher les putains de Préfet, on va les crucifier, comme ça. Et ce sera un message direct à monsieur Macron, ça ce sera notre première sommation. Ces préfets-là, ils ont des femmes et des enfants. On aimerait bien qu'ils ne se reproduisent pas ces espèces-là. Bon, ils se reproduisent. Qu'on aille chercher ces préfets, les représentants de monsieur Macron. C'est ça le message pour tous les organisateurs au niveau national, c'est d'aller choper les préfets, de trouver leurs adresses, leurs maisons secondaires, leurs numéros de téléphone. On va les harceler".

Le préfet de la Mayenne et le ministère de l'Intérieur se réservent le droit de porter plainte pour menaces de mort.

La préfecture de la Mayenne a, par ailleurs, porté plainte pour les dégradations de samedi dernier en marge de la manifestation des gilets jaunes. Il y avait eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre en fin de journée.